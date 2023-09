Inilah Saham-saham Pilihan Selasa, 18 Oktober 2022

Analis memperkirakan, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Selasa (18/10/2022) melanjutkan penguatan. Salah satunya, lantaran kenaikan tajam pada Indeks Dow Jones. Inilah saham-saham pilihannya.

“Akankah IHSG lari kencang ikuti jejak DJIA (Dow Jones Industrial Average)?” kata Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang dalam ulasan yang rilis di Jakarta, Selasa (18/10/2022) pagi.

Ia menjelaskan, harga saham sektor perbankan di AS, seperti Bank of Amerika Corp naik 6,06%, Bank of NY Mellon Corp 5,08% menyusul naiknya net interest income sektor perbankan. “Ini lantaran diuntungkan dengan naiknya suku bunga acuan The Fed atau FFR serta sedikit turunnya yield Obligasi AS tenor 10 tahun,” ujarnya.

Kondisi itu, sambung dia, menjadi faktor Indeks DJIA menguat sebesar 1,86% dalam perdangangan Senin. “Itu berpotensi menjadi sentimen positif pendorong penguatan IHSG untuk perdagangan hari ini,” papar dia.

Menurutnya, jika penguatan DJIA itu dikombinasikan dengan positifnya sentiment dari naiknya iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) sebesar 1,20%. Begitu juga dengan naiknya harga beberapa komoditas.

Harga minyak naik 0,14% dan emas naik 0,32%. Semua itu, berpotensi menjadi amunisi tambahan pendorong IHSG untuk menguat Selasa ini.

Secara teknikal, support IHSG berada di 6.773 dan resistance di 6.895. Sementara rupiah berpeluang melaju dalam kisaran 15.470-15.520.

Saham-Saham Pilihan

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) dalam kisaran support 1.650 dan resistance 1.820. Indikator teknikal menunjukkan sinyal neutral. Rekomendasi beli di 1.735 dengan target harga di posisi 1.820 dan stop-loss di 1.650. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dalam kisaran support 1.740 dan resistance 1.930. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 1.835 dengan target harga di 1.930 dan stop-loss di 1.740. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dalam kisaran support 1.830 dan resistance 2.030. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 1.930 dengan target harga di 2.030 dan stop-loss di 1.830. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dalam kisaran support 7.125 dan resistance 7.875. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 7.500 dengan target harga di 7.875 dan stop-loss di 7.125. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dalam kisaran support 8.400 dan resistance 9.300. Indikator teknikal menunjukkan sinyal neutral. Rekomendasi beli di 8.825 dengan target harga di 9.300 dan stop-loss di 8.400. Rekomendasi beli juga berlaku untuk saham PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA), PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Astra International Tbk (ASII), dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN).

Di atas semua itu, dia menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para pemodal dalam transaksi saham hari ini. Saham-saham tersebut adalah: