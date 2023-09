Inilah Saham-Saham Pilihan Senin, 17 Oktober 2022

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Senin (17/10/2022) berpeluang melanjutkan pelemahan seiring berbagai katalis negatif, mulai dari penurunan tajam Dow Jones hingga rupiah terhadap dolar AS. Inilah saham-saham pilihannya.

“IHSG turun mendekati level 6.700-an?” tanya Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang dalam ulasan yang rilis di Jakarta, Senin (17/10/2022) pagi.

Ia menjelaskan, sepekan lalu IHSG turun sebesar 3,02% disertai dengan net sell investor asing sebesar Rp796,1 miliar. “Di awal minggu ini, Senin, tekanan jual atau tren turun IHSG ke level 6.700-an saya perkirakan berlanjut,” ungkap dia.

Potensi tersebut, sambung Edwin, merujuk beberapa sentimen negatif yang berkembang. Salah satunya, turunnya Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) sebesar 1,34%, bahkan Indeks saham berbasis teknologi Nasdaq turun lebih tajam sebesar 3,1%.

Hal itu terjadi menyusul data Consumer Survey University of Michigan yang menunjukan kenaikan ekspektasi inflasi AS. Di saat bersamaan, yield obligasi AS tenor 10 tahun naik di atas level 4%.

“Sentimen negatif lain yang berpotensi menarik turun IHSG Senin ini berasal dari turunnya harga beberapa komoditas,” tuturnya.

Harga minyak turun cukup tajam 4%, emas turun 1,60% dan nikel turun 2,34%. Begitu juga dengan potensi kembali melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ke level Rp15.500-an. “Rupiah memiliki support di 15.385 dan resistance 15.510,” ucapnya.

Secara teknikal, kata dia, IHSG memiliki support di 6.727 dan resistance 6.857.

Saham-saham Pilihan

PT United Tractors Tbk (UNTR) dalam kisaran support 32.050 dan resistance 35.450. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 33.750 dengan target harga di 35.450 dan stop-loss di 32.050. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dalam kisaran support 1.370 dan resistance 1.510. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 1.440 dengan target harga di 1.510 dan stop-loss di 1.370. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dalam kisaran support 6.375 dan resistance 7.050. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 6.700 dengan target harga di 7.050 dan stop-loss di 6.375. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dalam kisaran support 2.060 dan resistance 2.270. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 2.160 dengan target harga di 2.270 dan stop-loss di 2.060. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dalam kisaran support 960 dan resistance 1.060. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 1.010 dengan target harga di 1.060 dan stop-loss di 960. Rekomendasi beli juga berlaku untuk saham PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL), dan PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA).

Di atas semua itu, dia menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para pemodal dalam transaksi saham hari ini. Saham-saham tersebut adalah:Disclaimer: Pelajari dengan teliti sebelum membeli atau menjual saham. Inilah.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor.