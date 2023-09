Inilah Wilayah yang Naik Level 2, DKI Naik Level 2

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia terkait pandemi COVID-19 untuk periode 19 Oktober-1 November 2021.



Perpanjangan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang ditandatangi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (18/10/2021).



"Untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka Pengendalian Penyebaran COVID-19," bunyi Inmendagri tersebut.

Dikutip dari salinan Inmendagri, Selasa (19/10), terdapat 54 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang berstatus level 2.



Penetapan level ini berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kriteria yang membuat suatu daerah bisa masuk ke level 2 yaitu angka kasus positif COVID-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100.000 penduduk per minggu.



Selain itu, jumlah rawat inap di rumah sakit antara 5 hingga kurang dari 10 orang per 100.000 penduduk per minggu. Terakhir, jumlah angka kematian kurang dari 2 orang per 100.000 penduduk di daerah itu.



PPKM level 1



1. Jawa Barat: Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar



2. Jawa Tengah: Kota Tegal dan Kota Semarang



3. Jawa Timur: Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Pasuruan



4. Sumatera Utara: Kota Sibolga



5. Sumatera Barat: Kota Padang Panjang



6. Bengkulu: Kabupaten Bengkulu Tengah



7. Lampung: Kota Metro



8. Kepulauan Riau: Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Batam.



9. NTB: Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat



10. Kalimatan Timur: Kabupaten Mahakam Ulu.



11. Sulawesi Utara: Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Talaud.



12. Gorontalo: Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.



13. Maluku Utara: Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate.



PPKM Level 2



1. DKI Jakarta: Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.



2. Banten: Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan



3. Jawa Barat: Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang,



4. Jawa Tengah: Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Demak.



5. DIY: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.



6. Jawa Timur: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.



7. Bali: Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.



8. Aceh: Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Banda Aceh.



9. Sumatera Utara: Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Barat Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli.



10. Sumatera Barat: Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman.



11. Riau: Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.



12. Jambi: Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.



13. Sumatera Selatan: Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih.



14. Bengkulu: Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, dan Kota Bengkulu.



15. Lampung: Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.



16. Bangka Belitung: Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat.



17. Kepulauan Riau: Kabupaten Lingga dan Kota Tanjung Pinang.



18. NTB: Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima.



19. NTT: Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Kupang.



20. Kalimantan Barat: Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.



21. Kalimantan Tengah: Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya.



22. Kalimantan Selatan: Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.



23. Kalimantan Timur: Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.



24. Kalimantan Utara: Kabupaten Nunukan.



25. Sulawesi Utara: Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu.



26. Sulawesi Tengah: Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kota Palu.



27. Sulawesi Selatan: Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo.



28. Sulawesi Tenggara: Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Kendari.



29. Gorontalo: Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo.



30. Sulawesi Barat: Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene.



31. Maluku: Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan Kota Ambon, dan Kota Tual.



32. Maluku Utara: Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu.



33. Papua: Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kota Jayapura.



34. Papua Barat: Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan.