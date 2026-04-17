Inilah.com Jadi Media Nasional Pertama Raih 1 Miliar Likes di TikTok

Ukuran Font Kecil Besar

Portal berita Inilah.com menorehkan sejarah baru di industri pers digital Indonesia. Mengusung visi sebagai kompas demokrasi generasi digital, Inilah.com resmi menjadi media nasional pertama yang sukses menembus 1 miliar likes (suka) di platform TikTok, Jumat (17/4).

Berdasarkan data internal Inilah Media Network dan Hypeauditor per April 2026, akun TikTok Inilah.com secara resmi menduduki peringkat pertama sebagai media dengan tingkat engagement tertinggi di TikTok, meraup 2,5 miliar penayangan (views) setiap bulannya.

Kekuatan di platform video vertikal ini mengukuhkan dominasi Inilah.com dalam menjangkau dan mendominasi tren kampanye audiens muda.

Dominasi di Ekosistem Digital

Dampak ledakan di TikTok ini berbanding lurus dengan kekuatan ekosistem digital Inilah.com secara keseluruhan.

Secara kumulatif, jaringan media sosial Inilah.com memproduksi lebih dari 3,5 miliar interaksi dan tayangan per bulan, serta mencetak lebih dari 4 miliar impresi bulanan.

Performa luar biasa di media sosial ini juga berdampak positif pada portal berita utama. Website Inilah.com kini membukukan lebih dari 50 juta pageviews dengan total keterlibatan situs melampaui 80 juta.

Saat ini, Inilah.com kokoh berada di jajaran Top 20 Portal Berita Nasional.

Dari sisi demografi, audiens media sosial Inilah.com didominasi oleh kelompok usia produktif produktif 25-34 tahun yang mencapai 34,51%, dengan proporsi gender 58% pria dan 42% wanita.

Kematangan demografi ini membuat peliputan bernuansa human interest, geopolitik, hingga kebijakan publik—seperti kasus Gus Miftah dengan penjual es teh yang ditonton lebih dari 180 juta kali—sangat relevan dan memicu kepedulian organik.

Visi Jurnalisme Modern dan Nilai Spiritual

Pendiri Inilah.com, Muchlis Hasyim Yahya, mengapresiasi tonggak sejarah ini. Ia menekankan bahwa prestasi ini adalah hasil dari sinergi kerja keras dan nilai-nilai spiritual tim.

​"Di era persaingan ketat, Inilah.com terbukti mampu berinovasi. Ini adalah hasil kerja keras tim yang memadukan nilai profesionalisme dengan kekuatan doa. Teruskan karya besar ini untuk kepentingan bangsa yang lebih baik," tegas pria yang akrab disapa MHJ.

Dari kacamata industri, rekor 1 miliar likes dengan jangkauan 3 miliar reach per bulan merupakan metrik organik yang sangat bernilai.

Chief Business Officer Inilah.com, Alvin Alverdian, menilai pencapaian ini menegaskan efektivitas platformnya bagi para mitra strategis.

"Ini bukti nyata tingginya engagement audiens. Bagi pengiklan, berkolaborasi dengan Inilah.com berarti memastikan kampanye digital memicu interaksi yang kuat dan tepat sasaran," ujarnya.

Di sisi operasional konten, Direktur Kreatif Inilah.com, Rebby Noviar, menyebut raihan ini sebagai bentuk validasi mutlak dari masyarakat.

"Ini membuktikan berita yang cepat, relevan, dan dikemas kreatif memiliki tempat besar di audiens digital. Terima kasih kepada seluruh 'Kawan Inilah'. Pencapaian ini menjadi semangat kami untuk terus berinovasi," pungkas Rebby.