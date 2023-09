INILAHREWIND: Adu Akting Johnny Depp Vs Amber Heard Selama Persidangan

Johnny Depp: "Dia penuh perhatian, dia penyayang, dia pintar, dia baik, dia lucu, dia pengertian. Kami memiliki banyak kesamaan".

Amber Heard: "Kami berbicara tentang buku dan musik, puisi. Penulis yang tidak jelas dan buku-buku menarik serta potongan puisi yang belum pernah saya dengar".

Kalimat itu terlontar dari dua aktor dan aktris Holywood, mengungkapkan perasaan hatinya saat pertama kali bertemu dan menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih pada 2011 silam.

Johnny dan Amber terus tampil di depan publik memamerkan kemesraan layaknya sebagai pasangan kekasih hingga keduanya menikah pada 3 Februari 2015.

Namun siapa sangka, kemesraan serta kalimat manis yang pernah terucap itu berubah menjadi cacian serta saling hujat dari mereka berdua hingga akhirnya memutuskan untuk pisah dan resmi cerai pada Januari 2017.

Meski sudah resmi bercerai, namun konflik mereka berdua semakin keruh bahkan pemberitaan Johnny dan Amber terus menerus menjadi konsumsi publik setiap pekannya. Keduanya saling tuding serta membeberkan perilaku buruknya hingga berujung saling menggugat di meja hijau.

Aktor yang memerankan Jack Sparrow dalam film Pirates of Caribbean itu menggugat mantan istrinya atas dugaan pencemaran nama baik. Depp juga menuduh aktris yang memerankan Princess Mera di film Aquaman itu telah melakukan penyerangan terhadap dirinya saat masih bersama.

Gugatan balik juga dilayangkan oleh Amber Heard terhadap mantan suaminya yang dinilai telah melontarkan berbagai macam fitnah serta melakukan kekerasan dalam hubungan mereka.

Pertemuan antara keduanya menjadi semakin rutin selama masa persidangan berlangsung yakni di Pengadilan Fairfax County Virginia, Amerika Serikat.

Meski konflik mantan pasangan suami istri (pasutri) ini telah berlangsung sejak 2016 dan 2017, namun pemberitaan keduanya terus menjadi perbincangan publik sepanjang tahun 2022 atau selama masa persidangan.

Tak hanya di adegan film, di hadapan majelis hakim pun keduanya saling beradu akting berperan untuk mendapatkan pengakuan dari majelis hakim demi mendapatkan kemenangan.

Terlebih saat Depp menunjukkan bukti perselingkuhan mantan istrinya, Amber Heard dengan pengusaha sekaligus pendiri mobil listrik Tesla. Tak hanya itu, bukti perselingkuhan juga terlihat di CCTV ketika Amber mengajak aktor sekaligus sutradara James Franco ke apartemen milik Depp.

Bukan hanya perselingkuhan, beberapa video serta foto juga menunjukkan Amber Heard melakukan aksi yang tidak pantas terhadap dirinya selama masih menjalani hubungan.

Mulai dari melakukan kekerasan yang mengakibatkan ujung jari tengah tangan kanan Depp terluka bahkan terpotong serta meninggalkan tinja di kasur tempat biasa Depp tidur. Ini terjadi usai keduanya bertengkar saat Amber Heard berulang tahun ke-30.

Meski Heard menyalahkan kotoran itu milik anjing kecil mereka, namun pernyataan itu dibantah Depp yang mengatakan, "Tak mungkin anjing yang beratnya hanya dua kilogram bisa menghasilkan kotoran seperti itu".

Tak mau kalah, Amber Heard juga menuding Johnny Depp telah melakukan kekerasan terhadap dirinya. Terlihat dari beberapa foto yang menunjukkan adanya memar dan lebam di bagian lengan.

Heard mengaku aksi itu kerap terjadi ketika Depp dalam pengaruh alkohol serta obat-obatan terlarang. Seperti yang terjadi saat mereka berlibur di Hicksville Trailer Palace di California.

Ketika itu Depp kehilangan kokain dan menuduh dialah yang menyembunyikannya. Kemudian memeriksa ke seluruh sudut hingga ke bagian intim tubuh Heard.

Semua yang dialaminya itu disampaikannya di hadapan majelis hakim saat persidangan. "Dia (Johnny Depp) melakukan ‘pemeriksaan tubuh’. Dia bilang dia sedang mencari obatnya, kokainnya," kata Heard saat persidangan.

Sambil menahan tangis, Amber Heard menjelaskan lebih detail kejadian yang ia alami saat itu, serta menuduh Depp memasukkan jarinya ke bagian intim Heard untuk mencari kokain.

“Dia memasukkan jarinya ke dalam tubuhku. Saya hanya berdiri di sana, menatap lampu,” lanjut Heard.

Setelah enam pekan persidangan dan tiga hari membuat keputusan, para juri akhirnya memutuskan vonis dalam kasus defamasi antara Johnny Depp dengan mantan istrinya, Amber Heard.

Juri berpendapat keduanya punya andil dalam mencemarkan nama baik masing-masing pihak. Johnny Depp diputuskan menang atas Amber Heard kasus gugatan pencemaran nama baik yang diputuskan pada Rabu (1/6/2022) di Fairfax, Amerika Serikat.

Depp merayakan putusan itu sebagai kemenangan, sedangkan Heard mengaku sangat kecewa sampai tak bisa berkata-kata dan harus membayar ganti rugi senilai 15 juta dolar AS atau setara dengan Rp218 miliar. Sementara Depp membayar ganti rugi 2 juta dolar AS atau setara Rp29 miliar.

Sejatinya Depp diputuskan mendapat ganti rugi sebesar US15 juta dolar atau setara Rp218 milar, namun Amber hanya diminta membayar US10,3 juta atau setara Rp150 miliar, karena batasan ganti rugi yang berlaku di Virginia.

Uang sebesar US10,3 juta dolar itu terdiri dari dana kompensasi US10 juta dan dana hukuman sebesar US350 ribu dolar.

Depp pun menyambut baik putusan dari kasus pencemaran nama baik tersebut, terlebih atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjeratnya selama ini. “Juri memberi saya kehidupan kembali,” katanya.

Sementara Amber yang kecewa atas putusan pengadilan menilai hal ini merupakan sebuah kemunduran. “Segunung barang bukti masih belum cukup untuk menghadapi kuasa dan pengaruh besar dari mantan suamiku,” katanya.

Keputusan Juri

Para juri setuju dengan semua klaim defamasi dari Depp, yang mengutip bagian dari artikel bertulis: “I spoke up against sexual violence – and faced our culture’s wrath. That has to change”.

Juri menolak dua dari tiga tuntutan balik Heard. Mereka menyimpulkan, namanya dicemarkan ketika pengacara Depp mengatakan kepada media bahwa Heard sengaja merusak properti untuk ditunjukkan kepada polisi setelah dugaan perkelahian.

Sejumlah penonton dan pendukung Depp menunggu di luar gedung persidangan, dan seorang pria mengenakan topi bajak laut “Jack Sparrow” dan seorang perempuan membawa tulisan: “Apapun yang terjadi hari ini, Johnny, kau pemenangnya!!! Dan seisi dunia tahu kebenarannya!!!”

Persidangan Ditayangkan secara Langsung di TV dan Internet

Depp dan Heard menghabiskan berhari-hari di bangku saksi selama persidangan yang ditayangkan langsung di televisi dan tayang secara streaming di Internet, yang dihadiri langsung oleh ratusan penggemar Depp ditemani kampanye tagar #JusticeForJohnnyDepp di media sosial.

Para juri di persidangan mendengarkan barang bukti berupa video dan audio dari pertengkaran mereka, juga foto dari luka-luka yang diklaim Heard dialaminya selama menjalin hubungan dengan Depp, juga foto dari jari Depp penuh darah yang terputus saat mereka bertengkar.

Persidangan itu ditonton juga di media sosial, disaksikan banyak penonton yang mendengar detail tentang maslaah hubungan percintaan mereka.

Berikut Fakta Kunci dari Persidangan Johnny Depp Vs Amber Heard

Insiden Maret 2015 di Australia dibahas selama berjam-jam dalam persidangan, di mana Depp menjalani syuting film kelima “Pirates of the Caribbean”. Ujung jari tengah kanan Depp putus ketika sedang bertengkar dengan Heard di rumah sewaan mereka. Depp mengatakan, jarinya terluka ketika Heard melempar botol vodka ke arahnya.

Heard mengaku tidak tahu bagaimana itu terjadi, tapi insiden itu mungkin terjadi ketika Depp memukul telepon yang menempel di dinding. Kedua pihak setuju bahwa Depp menggunakan darahnya untuk menulis pesan di dinding, lampu dan cermin di rumah.

2. Tinja di kasurSalah satu dari sekian banyak insiden tak lazim yang menjadi pembahasan dalam persidangan adalah kisah tinja yang ada di kasur, tepatnya di sisi yang biasa ditiduri Johnny Depp. Sang aktor mengatakan ia menerima foto “kotoran manusia” di kasur setelah dia dan Heard bertengkar saat ulang tahun ke-30 Heard.

Sang istri mencoba menyalahkan anjing mereka, tapi Depp mengatakan tak mungkin anjing yang beratnya hanya dua kilogram bisa menghasilkan kotoran seperti itu. Heard mengatakan, seekor anjing punya masalah pencernaan setelah memakan mariyuana Depp ketika masih kecil.

3. Saksi mataKedua pihak membawa berbagai saksi mata, meski dua publik figur yang namanya terseret dalam kesaksian, konglomerat Elon Musk dan aktor James Franco yang pernah berpacaran dengan Heard, tidak hadir di persidangan. Namun, ada kemunculan selebritas yang jadi pusat perhatian.

Kate Moss, mantan kekasih Depp, membantah rumor yang beredar bahwa Depp pernah mendorongnya jatuh dari tangga. Lewat video, model Inggris terkemuka mengatakan itu tak pernah terjadi.

Aktris Ellen Barkin, mantan Depp lainnya, mengatakan Depp dulu pria yang pencemburu, suka mengontrol dan sering mabuk. Depp klaimnya pernah melempar botol anggur di kamar hotel.

Saksi mata lainnya yang memberikan testimoni di persidangan meliputi pengawal, agen, manajer bisnis, dokter, teman, saudara dan bahkan mantan pramupintu di kompleks penthouse mewah di mana Depp dan Heard pernah tinggal di Los Angeles.

Pramupintu Alejandro Romero mungkin mewakili banyak orang yang terlibat dalam kasus ketika dia berkata dengan jujur: “Saya sangat tertekan. Saya tidak mau berurusan dengan ini lagi.”

4. Barang buktiRekaman audio dan video argumen penuh kata makian antara Depp dan Heard menjadi barang bukti. Dalam satu video yang direkam Heard di dapur mereka, Depp terlihat sedang berteriak, membanting lemari dan menuangkan segelas besar anggur merah untuk dirinya sendiri.

Kedua pihak memberikan foto-foto luka yang mereka klaim satu sama lain. Pengacara Heard juga memperlihatkan foto Depp tak sadarkan diri setelah minum banyak alkohol atau menggunakan obat terlarang.

Pesan teks antara Depp dan berbagai pihak tampilan, ia menulis dengan bahasa kasar dan keji tentang apa yang menjadi keinginan terjadi kepada Heard. Pengacara Depp membela bahwa itu hanya gaya bahasa Depp yang penuh warna.

5.​​​ Menghancurkan karir HollywoodBaik Depp, tiga kali penerima nominasi Oscar, dan Heard mengklaim karier mereka ternodai. Heard yang membintangi “Aquaman” mengatakan dia harus berjuang demi tetap mendapatkan peran di sekuel film, dan menuduh Depp berupaya agar Warner Brothers menghapusnya dari sekuel.

Tim hukum Heard mendatangkan pakar industri hiburan yang memperkirakan Heard kehilangan potensi 45-50 juta dolar AS dari peran di film, TV dan iklan. Di sisi lain, pakar industri dari pihak Depp mengatakan sang aktor kehilangan jutaan dolar karena tuduhan kekerasan.

Namun Tracey Jacobs, mantan agen Depp, mengatakan tidak ada kesepakatan formal untuk film “Pirates” teranyar. Jacobs mengatakan, popularitas Johnny Depp meredup sejak 2010 karena perilaku tidak profesional, termasuk minum-minuman keras dan obat terlarang.

Tak Mungkin Lagi Bersatu

Itulah drama aktor dan aktris Holywood, Johnny Depp dan Amber Heard, tak hanya jago berperan di film, tapi juga di persidangan. Keduanya saling unjuk kebolehan beradu peran sebagai korban dalam persidangan yang ditonton masing-masing penggemarnya.

Keduanya juga tidak bisa lagi disatukan meski persidangan telah meminta mereka berdua untuk mengenang kembali saat pertama kali bertemu dan merasakan getar-getar cinta di antara keduanya.

Johnny Depp: "Dia penuh perhatian, dia penyayang, dia pintar, dia baik, dia lucu, dia pengertian. Kami memiliki banyak kesamaan".

Amber Heard: "Kami berbicara tentang buku dan musik, puisi. Penulis yang tidak jelas dan buku-buku menarik serta potongan puisi yang belum pernah saya dengar".

Itu adalah kalimat terakhir yang disampaikan keduanya di persidangan saat mengenang pertama kali bertemu dan menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih.