INILAHREWIND: Deretan Mobil Listrik yang Rilis di Indonesia Sepanjang 2022

Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan mobil listrik terbarunya, yaitu All New bZ4X di Indonesia, pada November lalu. Mobil berjenis SUV ini dibanderol dengan harga Rp1,19 miliar (on the road Jakarta). (foto: dokumentasi TAM)

Tren elektrifikasi di industri otomotif Tanah Air semakin menggeliat seiring mulai banyaknya pabrikan roda empat yang meluncurkan mobil listrik mereka di Indonesia sepanjang 2022.

Masyarakat pun kini memiliki lebih banyak pilihan jika ingin memboyong mobil listrik, baik dari segi model maupun harga.

Berikut sederet mobil listrik yang hadir di Indonesia pada tahun ini:

1. Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 5 diluncurkan di Indonesia pada Maret 2022. IONIQ 5 menjadi mobil pertama Hyundai yang menggunakan platform Hyundai Electric Global Modular Platform (E-GMP).

Salah satu keunggulan dari mobil jenis SUV listrik ini adalah waktu pengisian baterai dari 10 sampai 80 persen dalam waktu 18 menit saja.

Selain itu, IONIQ 5 tersedia dalam pilihan baterai 72,6 kWh dan 77,4 kWh sehingga mampu menempuh perjalanan 423 kilometer hingga 490 kolometer dalam sekali pengisian daya baterai.

IONIQ 5 terdiri hadir dalam empat varian, yaitu IONIQ 5 Prime Standart Range yang dibanderol Rp718 juta, IONIQ 5 Prime Long Range Rp759 juta, IONIQ 5 Signature Standart Range Rp779 juta, dan IONIQ 5 Signature Long Range Rp829 juta.

2. MINI Electric

MINI Indonesia resmi meluncurkan mobil listrik penuh pertama mereka, yakni MINI Electric pada Juni 2022. Kendaraan itu menggunakan motor listrik bertenaga 135 kW dan diklaim mampu menghasilkan torsi puncak sebesar 270 Nm sejak putaran 100 hingga 1.000 rpm.

MINI Electric diklaim mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km/jam dalam waktu 7,3 detik.

Dari segi baterai, MINI Electric dibekali Lithium-ion berkapasitas 28,9 kWh yang diletakkan di bagian bawah. Dalam satu kali pengisian penuh, MINI Electric diklaim dapat menempuh jarak hingga 232 kilometer.

MINI Electric dijual seharga Rp945 juta (off-the-road), sedangkan MINI Electric Collection dijual seharga Rp955 juta (off-the-road).

3. BMW iX dan BMW i4

BMW Indonesia merilis dua model kendaraan listrik (EV), yaitu BMW iX dan BMW i4, pada ajang pameran otomotif akbar GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

BMW iX merupakan hasil dari keunggulan teknologi baru BMW Group dalam menghadirkan inovasi yang berkaitan dengan kendaraan listrik dan digitalisasi.

Konsumsi daya listrik BMW iX xDrive40 rata-rata dalam siklus WLTP di bawah 20 kWh per 100 kilometer. BMW iX xDrive40 dapat mengisi ulang baterai tegangan tinggi hingga 200 kW.

Sementara itu, BMW i4 mengombinasikan aura sporty dengan kelapangan dan fungsionalitas gran coupé empat pintu. BMW i4 tersedia dalam satu varian model di Indonesia, BMW i4 eDrive40, dengan kombinasi konsumsi daya listrik: 19,9 kWh/ 100 KM sesuai WLTP, emisi CO2: 0 g/KM.

Menggabungkan motor listrik 340 HP bekerja sama dengan penggerak roda belakang klasik, BMW i4 eDrive40 dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam 5,7 detik dan mencatat jangkauan yang dihitung WLTP hingga 580 kilometer.

Dikutip dari laman resmi BMW Indonesia, BMW iX dibanderol Rp2,332 miliar, sedangkan BMW i4 dijual mulai harga Rp2,061 miliar

4. Wuling Air ev

Wuling pada Agustus 2022 resmi mengenalkan Wuling Air ev ke pasar Indonesia. Dari segi performa dan kapasitas baterai, Wuling Air ev mengusung motor listrik berdaya maksimal 30 kW.

Tenaga yang dihasilkan tersebut dihantarkan melalui transmisi Single Reduction Gear ke roda belakang.

Wuling menggunakan baterai lithium ferro-phosphate (LFP) berkapasitas 17,3 kWh untuk tipe Standard Range dengan jarak tempuh hingga 200 kilometer dan 26,7 kWh untuk tipe Long Range dapat mencakup jarak tempuh hingga 300 kilometer saat terisi penuh.

Wuling Air EV dipasarkan dengan harga Rp238 juta (varian Standard Range) dan Rp295 juta (varian Long Range) untuk on-the-road Jakarta.

5. Toyota All New bZ4X

All New bZ4X merupakan mobil listrik yang diluncurkan Toyota di Indonesia pada November 2022. Mobil ini memiliki tenaga mencapai 214 Hp dengan torsi maksimum yang mencapai 266 Nm.

Mobil yang diimpor langsung dari Jepang alias Completely Built Up (CBU) ini menggunakan basis platform e-TNGA yang merupakan refinement dari Toyota New Global Architecture (TNGA).

Toyota bZ4X dibanderol dengan harga Rp1,19 miliar (on-the-road Jakarta).

6. Kia EV6 GT-Line

PT Kreta Indo Artha (KIA) baru-baru ini telah mengumumkan harga jual kendaraan listrik Kia EV6 GT-Line di Indonesia.

Kia EV6 GT-Line akan dipasarkan dengan harga Rp1,29 miliar (on-the-road Jakarta), sudah termasuk wall charger untuk pengisian daya di rumah.

Model EV6 merupakan model full EV unggulan Kia secara global. Mobil ditunjang dengan penggunaan motor listrik PMSM yang terpasang di kedua sumbu roda (depan-belakang).

Motor listrik ini mendapat sumber energi dari baterai berkapasitas 77,4 kWh, yang menghasilkan tenaga puncak hingga 325 PS dan torsi 605 Nm. Kia EV6 diklaim mampu menempuh jarak total hingga 506 KM berdasarkan uji WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

7. Mercedes-Benz EQS dan EQE

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) melalui brand Mercedes-EQ meramaikan pasar mobil listrik kelas premium di Indonesia dengan mengenalkan The New EQS dan The New EQE.

Untuk seri The New Mercedes-EQS, ada dua varian yang dihadirkan, yaitu EQS 450+ AMG Line dan EQS 450+ Electric Art. Keunggulan The New Mercedes-EQS, di antaranya adalah baterainya yang berkapasitas besar mencapai 107,8 kWh.

Baterai itu dapat digunakan dan mampu mencapai jarak hingga 770 kilometer untuk satu kali pengisian daya secara penuh. Konsumsi daya listriknya diklaim memakan energi sebesar 20,4-15,7kWh/100 KM dengan pengujian WLTP.

Untuk EQS 450+ Electric Art, Mercedes menjualnya ke pasar di Jakarta seharga Rp2,984 miliar. Sementara untuk versi EQS 450+ AMG Line, mobil itu dijual dengan harga yang lebih tinggi, yakni Rp3,410 miliar.

Selain EQS, Mercerdes juga menghadirkan EQE yang setara dengan Mercedes-Benz series E, yakni EQE 350+ Electric Art.

Adapun Mercedes EQE 350+ Electric Art dirancang lebih compact, namun tetap membawa fitur-fitur esensial yang tersedia pada model EQS.

Menghadirkan baterainya di bagian bawah kendaraannya, EQE 350+ Electric Art diklaim memiliki daya untuk jarak tempuh 660 kilometer dengan satu kali pengisian baterai. Konsumsi daya listrik dari the new EQE 18,7-15,9 kWh/100 KM pada pengujian WLTP.

Mercedes EQE 350+ Electric Art dibanderol dengan harga yang lebih murah dibanding seri EQS, yakni Rp2,215 miliar.