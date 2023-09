Inisiatif #LakuinBareng: Membangun Solopreneur di Indonesia

Startup edutech Rumah Siap Kerja telah meluncurkan inisiatif #LakuinBareng yang bertujuan untuk membangun komunitas solopreneurs di Indonesia. Inisiatif ini melalui business project Aerputh yang merupakan produk air mineral dalam kemasan. Program SiapUsaha dari Rumah Siap Kerja memberikan wadah bagi calon pengusaha untuk terjun langsung ke lapangan, salah satunya dengan produk Aerputh tersebut.

Dalam inisiatif #LakuinBareng, terdapat dua kampanye unik, yakni billboard yang mencari model untuk iklan Aerputh dan aksi flash drop point yang membagikan Aerputh gratis kepada sekitar 9.000 orang selama dua pekan di bulan April 2023. Tujuannya adalah memberikan ruang kepada para solopreneur untuk mempercepat proses pembelajaran bisnis dan meningkatkan penjualan produk mereka.

Head of Marketing and Content of Rumah Siap Kerja, Ary Mozta, menjelaskan bahwa tantangan dalam meluncurkan inisiatif #LakuinBareng adalah membangun kredibilitas Aerputh agar dipercaya oleh konsumen dan solopreneurs. Namun, akhirnya ditemukan jalan terbaiknya adalah mengajak konsumen terlibat langsung dalam perjalanan belajar dari para solopreneurs.

“Ada beberapa yang kami pertimbangkan, seperti bagaimana cara membangun kredibilitas Aerputh agar dipercaya dan membuat konsumen membeli. Akhirnya, ditemukan jalan terbaiknya adalah mengajak konsumen terlibat langsung dalam perjalanan belajar dari para solopreneurs, dari situlah tercipta #LakuinBareng,” ujar Ary dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/4/2023).

Inisiatif #LakuinBareng telah meningkatkan penjualan Aerputh dari para solopreneurs sekitar 4-5 kali lipat. Setelah sukses dengan inisiatif ini, Rumah Siap Kerja akan terus meningkatkan semangat para solopreneurs dan membuka peluang kolaborasi dengan masyarakat, rekan-rekan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan juga pengusaha kuliner.

Rumah Siap Kerja tidak hanya fokus untuk melahirkan solopreneur baru, tetapi juga memiliki program lainnya seperti SiapMahir untuk meningkatkan skill yang mendukung pekerjaan atau bisnis, serta SiapKarier untuk pengembangan karier. Ada peluang bagi masyarakat untuk mendukung solopreneurs di Rumah Siap Kerja dengan membeli langsung produk Aerputh dari para solopreneurs. Informasi lebih lanjut mengenai solopreneurs yang tergabung dalam business project Aerputh dapat dilihat di website Aerputh.id.