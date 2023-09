Inovasi Layanan Streaming untuk Penuhi Permintaan Tinggi di Indonesia

Ilustrasi. Vdieo On Demand (Foto: istock)

Seiring dengan tren pengguna layanan hiburan Video On Demand (VoD) yang terus meningkat sejak diperkenalkan pada 2016, Myrepublic, penyedia layanan internet dan TV kabel, berinovasi dengan menambahkan WeTV sebagai alternatif hiburan bagi para pelanggannya. Kerja sama ini diharapkan dapat memuaskan keinginan pelanggan yang semakin tinggi akan konten hiburan berkualitas.

VoD adalah sistem penyedia konten video daring dengan mekanisme pembayaran berlangganan atau berdasarkan apa yang ingin ditonton. Salah satu daya tariknya, pengguna memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang ingin dilihat. Layanan VoD dibagi menjadi tiga jenis, yaitu layanan streaming video (SVoD), berbayar tiap sesi (TVoD), dan unduhan video (EST).

"Myrepublic memang perusahaan yang melayani broadband internet. Namun, kami juga ingin memenuhi kebutuhan konsumen, karena kami fokus pada customer centric," ungkap Chief Executive Officer Myrepublic, Timotius Max Sulaiman, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/4/2023). Menurut Timotius, kebutuhan konsumen akan hiburan streaming platform semakin meningkat akhir-akhir ini.

Sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, Myrepublic bekerja sama dengan WeTV untuk menghadirkan konten-konten Asia dan Tiongkok sebagai alternatif hiburan bagi pelanggan. Layanan ini akan tersedia secara gratis bagi seluruh pelanggan Myrepublic, baik pelanggan baru, existing, internet only, maupun paket combo TV.

Timotius berharap layanan ini menjadi pilihan yang dicari oleh masyarakat, seiring dengan target pertumbuhan Myrepublic yang saat ini memiliki 22 cabang dan ditargetkan mencapai 50 cabang di akhir tahun 2023. Jumlah pelanggan Myrepublic saat ini mencapai 360 ribu pelanggan.

Lesley Simpson, Country Head WeTV Indonesia, juga mengungkapkan antusiasmenya bekerja sama dengan Myrepublic. "Melalui kemitraan ini, kami berharap semakin banyak penonton di Indonesia yang mendapat kemudahan dalam menikmati konten WeTV," ujarnya.

WeTV dikenal luas di masyarakat melalui serial Layangan Putus yang telah ditonton sebanyak 15 juta kali dalam sehari. Serial unggulan lainnya meliputi Kupu Malam yang telah ditayangkan sebanyak empat juta kali dalam seminggu penayangannya, serta My Girlfriend is an Alien yang berasal dari Tiongkok.

Kerja sama ini dianggap sebagai hadiah sekaligus gebrakan dalam layanan Myrepublic, yang juga merayakan ulang tahun ke-8. "Kerjasama ini sangat pas dengan momen ulang tahun kami yang ke-8 sehingga bisa menjadi hadiah untuk para pelanggan sekaligus menjadi gebrakan dalam layanan Myrepublic," pungkas Timotius.