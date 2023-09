Inovasi OPPO Find X3 Pro Diganjar Penghargaan EISA Award

OPPO baru saja mengumumkan telah menerima penghargaan ‘Eisa Best Product Avanced Smartphone 2021-2022’ berkat smartphone flagship-nya yaitu OPPO Find X3 Pro 5G. Penghargaan ini dianugerahi oleh Expert Image and Sound Association (EISA), sebuah asosiasi teknologi dengan anggota yang terdiri dari 61 majalah elektronik ternama di dunia.



Vice President of OPPO Oversea Sales Scott Zhang mengatakan pengakuan ini menjadi tekad OPPO untuk terus memberi inovasi terbaik bagi para konsumennya.

“Kami sangat bangga kembali menerima penghargaan EISA sebagai pengakuan atas inovasi OPPO Find X3 Pro 5G. Memenangkan penghargaan ini untuk kedua kalinya berturut-turut menunjukkan tekad kami dalam menciptakan perangkat yang dapat melebihi harapan konsumen dan menghadirkan pengalaman premium di seluruh dunia," ujar Scott Zhang dalam siaran persnya.



OPPO Find X3 Pro 5G merupakan smartphone flagship yang kami rancang dengan teknologi 5G dari generasi sebelumnya, Find X2 Pro. Selain itu, Find X3 Pro juga dilengkapi dengan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengambil, memroses, dan menampilkan foto dengan kualitas yang luar biasa. Dengan inovasi yang terdapat dalam OPPO Find X3 Pro 5G, kami menyediakan perangkat kreatif yang luar biasa untuk para pengguna yang menyukai fotografi dan memiliki kemampuan untuk menangkap dan menampilkan hingga satu miliar warna, semua ada dalam smartphone yang pas di dalam saku.”



Paul Miller, EISA President, mengutarakan, “Dengan meningkatkan standar teknologi, OPPO Find X3 Pro 5G berhasil menjadi perangkat yang berkesan dengan serangkaian fitur komprehensif dan desain yang sangat khas. Produk flagship OPPO ini menghadirkan pengaturan kamera smartphone yang terbaik musim ini dan memiliki empat lensa di bagian belakangnya: lensa utama 50MP, lensa ultra wide-angle, lensa telefoto 13MP, dan lensa mikroskop 3MP yang dapat melakukan zoom hingga 60 kali. Pengaturan multi-kamera seperti ini akan memberikan pengalaman fotografi yang menakjubkan dan menjadikan OPPO Find X3 Pro 5G sebagai smartphone tercanggih di pasaran.”





OPPO Find X3 Pro 5G memiliki desain premium dan futuristik, dilengkapi dengan kamera quad mutakhir dan layar yang menampilkan gambar senyata aslinya. Perangkat ini merupakan smartphone OPPO pertama yang menggabungkan dua kamera 50MP utama (wide-angle and ultra wide-angle) yang menerapkan sensor pencitraan inovatif Sony IMX766 dan 10-bit full-path Colour Management System. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengambil, menyimpan, dan menampilkan foto dan video dengan satu miliar warna dengan tingkat akurasi yang tinggi dan kaya akan nuansa warna. Didukung oleh Qualcomm Snapdragon 5G Mobile Platforms, OPPO Find X3 Pro 5G diklaim memiliki performa yang terbaik dari inovasi OPPO.



EISA adalah asosiasi independen terbesar di dunia dengan anggota yang terdiri dari pakar teknologi multimedia dan menyediakan sudut pandang global yang unik dari pasar elektronik. Selama hampir 40 tahun, EISA telah memberikan penghargaan dan rekomendasi teknologi konsumen terbaik secara independen. Setiap penghargaan dipilih setiap tahunnya oleh para pakar yang mewakili 61 majalah dan situs Fotografi, Video Home Theater, Audio Home Theater, Hi-Fi, In-Car, dan Elektronik Seluler terkemuka dari 29 negara. Para Pakar ini bekerja secara independen dan berkolaborasi di bawah payung EISA.