Insiden Kecelakaan Kereta di Bekasi Sisakan Cerita, 41 Barang Belum Temukan Pemilik

Petugas mengevakuasi korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan sebanyak 41 barang milik penumpang yang tertinggal dalam insiden di Stasiun Bekasi Timur hingga kini masih dalam proses verifikasi.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan hingga 9 Mei 2026 pukul 05.00 WIB, total 121 barang telah ditemukan pascakejadian. Dari jumlah tersebut, 80 barang sudah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya.

"Sementara 41 barang lainnya masih dalam proses verifikasi di layanan Lost and Found Stasiun Bekasi Timur," kata Anne dalam kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, proses verifikasi dilakukan secara teliti untuk memastikan barang yang ditemukan benar-benar diserahkan kepada pemilik yang berhak. Hal ini mengingat banyak penumpang yang meninggalkan barang dalam kondisi darurat saat insiden terjadi.

"Kami memahami setiap barang yang tertinggal memiliki arti penting bagi pelanggan maupun keluarga. Karena itu, proses pendataan dan penyerahan dilakukan secara teliti," jelasnya.

Selain pengelolaan barang tertinggal, KAI juga terus melakukan pendampingan terhadap para korban. Hingga akhir pekan lalu, sebanyak 96 penumpang telah diperbolehkan pulang, sementara 12 lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

KAI juga membuka layanan klaim atau reimbursement bagi penumpang yang menjalani pengobatan mandiri. Proses klaim dilakukan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan akan diselesaikan paling lambat 21 hari kerja setelah dinyatakan lengkap.

Untuk mendukung pemulihan, KAI menyediakan layanan trauma healing bagi penumpang dan keluarga melalui Posko Informasi Stasiun Bekasi Timur yang masih beroperasi hingga 11 Mei 2026.

Sementara itu, pemulihan operasional perjalanan kereta api di lintas Bekasi - Cikarang terus dilakukan. KAI masih menerapkan pembatasan kecepatan kereta di sejumlah titik sebagai bagian dari proses pengecekan jalur guna memastikan keselamatan perjalanan.

KAI menyatakan akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar proses pemulihan berjalan optimal, baik dari sisi pelayanan kepada penumpang maupun operasional perjalanan kereta api.