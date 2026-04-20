Insiden EPA U-20, Pemain Dewa United Lebih Dulu Lakukan Tendangan 'Kungfu'?

Benang kusut kericuhan yang terjadi pada laga Elite Pro Academy (EPA) U-20 antara Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Dewa United Banten FC memang belum terurai.

Belakangan pihak Bhayangkara mengaku aksi tendangan 'kungfu' Fadly Alberto Hengga ke pemain Dewa United disebut ada pemicunya.

Chief Operating Officer Bhayangkara FC sekaligus Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, menyebut aksi itu merupakan balasan, usai pemain Dewa United kedapatan lebih dulu melakukan tendangan 'kungfu' ke pemain The Guardians.

Selain itu, Alberto kata dia juga tersulut emosi lantaran adanya dugaan tindak rasisme yang dilakukan oleh pemain lawan.

"Itu kejadian awalnya. Berujung rasis ke Berto (Fadly Alberto). Berto balik nyerang dengan tendangan kungfu," kata Sumardji dalam sambungan suara kepada awak media, Senin (20/4/2026).

"Tetapi menurut Berto, kan saya telpon Berto. Ada dari bench itu teriakan, 'Berto hitam, Berto monyet'. Nah, disitulah Berto akhirnya naik darah marah dan dia melakukan tendangan itu," ucapnya lagi.

Video Beredar, Dewa United Duluan

Keterangan Sumardji pun diperkuat dengan beberapa tayangan video yang beredar di jagat maya. Salah satunya, sebuah akun Instagram @futbolll.indonesia menampilkan video detik-detik ketika insiden bermula setelah terciptanya gol untuk Dewa United U-20.

Setelah itu, pemain Bhayangkara FC U-20 melakukan aksi protes kepada wasit, diduga gol berbau offside. Namun, tak lama berselang, ketegangan meningkat saat bola berada di tengah lapangan dan kedua tim terlibat kontak fisik.

Dalam tayangan tersebut, pemain Dewa United U-20 yang mengenakan kostum hitam sempat cekcok dengan pemain Bhayangkara U-20 yang mengenakan seragam putih.

Tak lama setelah itu, terlihat seorang pemain Dewa United U-20 melayangkan tendangan kungfu ke arah pemain Bhayangkara FC U-20. Aksi itu lantas memicu eskalasi keributan yang melibatkan pemain lain di area lingkaran tengah.

Sumardji menegaskan, terlepas dari dinamika yang terjadi di lapangan dia, tidak membenarkan segala bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminatif dalam pertandingan.

"Apapun tidak dibenarkan melakukan pemukulan tendangan kungfu dan rasis," tegasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan aksi tak terpuji yang melibatkan pemain dari kedua kubu kesebelasan, PSSI melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Yunus Nusi mengaku telah menerima laporan tersebut, dan sangat mengutuk keras insiden yang terjadi.

"Iya, PSSI sudah menerima laporan tentang kejadian antara pertandingan Dewa United dan Bhayangkara di Elite Pro Academy. Dan Ketua Umum PSSI (Erick Thohir) sangat mengutuk keras atas kejadian ini," kata Yunus.

Yunus melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan langkah tegas atas dugaan tindakan kekerasan tersebut, termasuk terhadap pemain maupun ofisial kedua tim yang terlibat.

"PSSI segera menyampaikan hal ini kepada Komite Disiplin untuk diambil tindakan seberat-beratnya," ucap Yunus.

Selain itu, Yunus menyebut Komdis PSSI sudah diminta memprioritaskan proses persidangan atas kasus ini guna segera menentukan keputusan.