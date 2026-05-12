Insiden Jambak Rambut Beckam, Rizky Ridho Respons Begini!

Rizky Ridho diduga jambak Beckham Putra saat Persija vs Persib di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026). (Foto: tangkapan layar IG @Sledingtekel)

Ukuran Font Kecil Besar

Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, akhirnya buka suara usai viralnya insiden pada penghujung laga klasik kontra Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (10/5/2026), Persija selaku tuan rumah harus mengakui keunggulan Persib dengan skor 1-2.

Di luar hasil pertandingan, sorotan juga tertuju pada tensi panas di akhir laga. Video yang beredar di media sosial menampilkan dugaan aksi Ridho menjambak rambut gelandang Persib, Beckham Putra.

Nama Witan Sulaeman belakangan ikut terseret lantaran diduga sempat 'mengeplak' kepala Beckham dalam insiden tersebut.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @rizkyridhoramadhani, Ridho mengakui duel kontra Persib memang berlangsung dalam tensi tinggi. Ia juga tak menampik adanya insiden kecil selepas pertandingan.

"Pekan ke-32 kemarin merupakan pertandingan kunci yang menentukan, tensi panas kerap terjadi dalam pertandingan-pertandingan seperti itu, termasuk adanya insiden kecil selepas pertandingan," kata Ridho dalam unggahannya, Selasa (12/5/2026).

Ridho menilai insiden tersebut memunculkan berbagai tafsir di publik. Meski demikian, ia memilih menyerahkan penilaian kepada pihak terkait dan menegaskan para pemain siap menerima konsekuensi apa pun.

"Adanya insiden itu yang menimbulkan tafsir bermacam-macam, biarlah pihak yang berkepentingan yang menilai dan kami para pemain siap menerima konsekuensinya," tegasnya.

Pemain andalan lini belakang Timnas Indonesia itu juga menekankan rivalitas hanya berlangsung selama pertandingan. Setelah laga usai, komunikasi antarpemain disebut tetap terjalin dengan baik.

"Namun yang terpenting dari semua ini, rivalitas hanya terjadi di atas lapangan, selesai semua itu kami para pemain telah menjalin komunikasi dengan baik. Terima kasih atas semua saran dan kritik yang diberikan kepada kami," ujarnya lagi.

Sebelummya, Ridho juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada The Jakmania usai Macan Kemayoran dipastikan gagal meraih gelar juara Super League 2025/2026.

Kekalahan dari Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League, Ahad lalu membuat Rizky Ridho cs tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 65 angka.

Macan Kemayoran pun sudah dipastikan mengunci posisi tersebut karena tidak akan beranjak kemana pun sampai akhir musim.

Itu artinya, kesempatan untuk meraih gelar juara Super League 2025/2026, otomatis sudah tertutup. Sebab, Persib selaku pemuncak klasemen kini mengumpulkan 75 poin berkat kemenangan atas Persija. Di sisi lain, Borneo FC di posisi kedua juga mengemas angka serupa, usai menang dramatis atas Bali United.

Dengan kondisi itu, Persib dan Borneo menjadi dua tim yang kini ada di jalur perebutan gelar juara.

"Musim ini masih menyisakan 2 laga sisa, tetapi posisi Persija sudah bisa dipastikan berada di posisi tiga," tulis Ridho.