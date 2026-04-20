Insiden Tendangan Kungfu, Fadly Alberto Langsung Dicoret dari Timnas U-20

Pemain tim Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026, Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20, Fadly Alberto resmi dicoret dari Timnas Indonesia U-20. Pencoretan itu buntut aksi brutalnya melepas tendangan ala kungfu ke pemain Dewa United Banten FC U-20.

Ya, insiden tak pantas itu terjadi dalam pertandingan EPA Super League yang mempertemukan Dewa United U-20 versus Bhayangkara FC U-20 di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (19/4/2026).

Tak lama setelah kejadian itu, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji disebut telah mengonfirmasi pencoretan Alberto.

"Sudah dicoret di Timnas Alberto hengga. Dia pemain kunci Timnas U-20," kata Sumardji yang juga COO (Chief Operating Officer) Bhayangkara Presisi Lampung FC dikutip dari Instagram @futboll.indonesia, Senin (20/4/2026).

Aksi yang sudah menjurus ke tindak kekerasan seperti ini memang berpotensi mendapatkan sanksi berat dalam dunia sepak bola. Tidak menutup kemungkinan, Alberto yang sempat tampil di Piala Dunia U-17 2025 itu mendapat larangan bermain dalam jangka panjang hingga lebih berat seumur hidup.

Hanya saja, hingga kini belum ada keputusan resmi dari operator kompetisi maupun Komite Disiplin (Komdis) PSSI terhadap insiden tersebut.

Berkaca dari Insiden Serupa

Berkaca dari yang sudah-sudah, PSSI sempat menjatuhi hukuman seumur hidup terhadap insiden serupa. Masih segar diingatan ketika pemain Putra Jaya Pasuruan M. Hilmi Gimnastiar melepas tendangan kungfu terhadap pemain Perseta 1970 Tulungagung di ajang Liga 4 Jatim.

Atas insiden itu, Komite Disiplin (Komdis) Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur langsung menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas sepak bola seumur hidup terhadap pelaku.

Dalam putusan Komdis PSSI Jatim menyatakan Muh. Hilmi Gimnastiar terbukti melakukan pelanggaran Pasal 48 juncto Pasal 49 Kode Disiplin PSSI setelah menendang pemain Perseta 1970 Tulungagung, Firman Nugraha Ardhiansyah, hingga menyebabkan korban mengalami luka parah pada bagian dada.

Selain larangan beraktivitas seumur hidup, Komdis PSSI Jatim juga menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp2,5 juta kepada pemain Putra Jaya Pasuruan tersebut sesuai ketentuan Pasal 78 Kode Disiplin PSSI.