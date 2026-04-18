Inter Milan Semakin Dekat dengan Scudetto

Pelatih Inter Milan Cristian Chivu mengakui timnya sempat kesulitan pada laga lanjutan Liga Italia 2025/2026 kontra Cagliari meski mereka menang 3-0 di Milan, Sabtu dini hari WIB.

‎"Kami sempat mengalami kesulitan dalam mengalirkan bola, terutama pada babak pertama. Hal itu membuat lawan tidak perlu banyak berlari dan mereka jadi terlihat berbahaya," ujar Chivu dikutip dari laman resmi Inter Milan.

Namun, situasi berubah pada babak kedua. Menurut Chivu, seusai turun minum, Inter Milan meningkatkan kualitas giringan bola dan konsisten menekan pertahanan lawan.

Hal itu membuat Inter melesakkan tiga gol melalui Marcus Thuram (52'), Nicolo Barella (56'), dan Piotr Zielinski (90'+2').

"Gol pertama membuat kami lepas dari tekanan dan mulai bermain lepas. Kami memiliki kualitas dengan para pemain hebat," tutur Chivu.

Kemenangan atas Cagliari membuat Lautaro Martinez dan kawan-kawan semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Italia musim ini dengan mengoleksi 78 poin dari 33 pertandingan, berbeda 12 poin dari peringkat kedua Napoli.

Selain itu, tiga poin dari laga tersebut juga memastikan Inter Milan lolos ke Liga Champions musim depan, sesuai target mereka pada awal musim ini.

"Namun, Liga Champions tidak akan pernah mudah. Kami akan bertemu lawan-lawan dengan level yang sangat tinggi, seperti tim-tim Inggris dan klub-klub yang terus memperkuat tim setiap tahun dengan dana yang sangat banyak," tutur Chivu.

Inter Milan tinggal menyisakan lima pertandingan lagi di Liga Italia musim ini yakni, berturut-turut, melawan Torino (tandang), Parma (kandang), Lazio (tandang), Hellas Verona (tandang) dan Bologna (tandang).

Andai Inter Milan memenangkan setidak-tidaknya laga versus Torino dan Parma, mereka bisa mengunci gelar juara Liga Italia musim ini seusai pertandingan kontra Parma pada 3 Mei 2026 waktu setempat.