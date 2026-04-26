Inter Milan Siap Lepas Frattesi, Napoli dan Roma Siaga Penuh

Davide Frattesi dari FC Internazionale Milano beraksi selama pertandingan Fase Liga Liga UEFA 2025/26 MD5 antara Atletico de Madrid dan FC Internazionale Milano di Estadio Metropolitano pada 26 November 2025 di Madrid, Spanyol. (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Kebersamaan Inter Milan dengan Davide Frattesi tampaknya akan segera menemui titik akhir. Klub raksasa asal kota mode tersebut diperkirakan akan berpisah dengan sang gelandang pada bursa transfer musim panas mendatang, dengan Napoli dan AS Roma dilaporkan menaruh minat serius untuk merekrutnya.

Frattesi awalnya bergabung dengan I Nerazzurri dari Sassuolo pada tahun 2023, dan secara resmi dipermanenkan pada tahun berikutnya. Meski kerap memberikan kontribusi krusial saat diturunkan, pemain berusia 26 tahun tersebut nyatanya kesulitan untuk menyegel status sebagai starter reguler di bawah arahan pelatih Cristian Chivu.

Bagi tim pelatih Inter saat ini, penggawa Tim Nasional Italia tersebut masih dianggap sebagai opsi rotasi yang berguna di lini tengah, namun tidak lagi dilihat sebagai bagian utama dari proyek jangka panjang klub.

Mengutip laporan terbaru dari Calciomercato, Frattesi dan pihak perwakilannya telah bergerak selama beberapa waktu terakhir untuk mencari solusi terkait masa depannya. Target utama mereka adalah menemukan klub yang mampu menawarkan menit bermain yang konsisten secara reguler di level tertinggi.

Nyaris Gabung Nottingham Forest

Peluang Frattesi untuk angkat koper dari Giuseppe Meazza sejatinya sudah terbuka lebar pada jendela transfer Januari lalu. Klub Premier League (Liga Inggris), Nottingham Forest, dilaporkan sangat dekat untuk mengamankan jasanya, namun kesepakatan tersebut pada akhirnya urung terwujud.

Kini, kepergian pada bursa transfer musim panas terlihat semakin tak terhindarkan, seiring dengan munculnya sejumlah klub yang siap mengajukan tawaran konkret.

Napoli dan AS Roma saat ini disebut sebagai peminat paling serius. Kedua rival domestik Inter tersebut sama-sama tengah berupaya keras untuk memperkuat opsi lini tengah mereka menjelang bergulirnya musim kompetisi depan.

Bagi Frattesi sendiri, prioritas utamanya tetap sangat jelas: menemukan klub baru di mana ia bisa bermain secara reguler dan menjadi pilar utama, sembari tetap mempertahankan level kompetitif dan ambisi juara yang setara dengan apa yang ia rasakan selama berseragam Inter Milan.