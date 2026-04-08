Intip Cadangan BBM RI: Solar Nyaris Batas Minimum, Pertamax Masih Longgar

Komisi XII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) untuk membahas ketahanan stok energi nasional di tengah gejolak geopolitik global.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa per 7 April 2026, kondisi BBM nasional berada dalam posisi terjaga atau di atas standar kecukupan nasional.

Berdasarkan laporannya, Pertalite (RON 90) memiliki ketahanan stok nasional atau coverage days (CD) sebesar 18,1 hari. Untuk Pertamax (RON 92), ketahanan stok tercatat 22,1 hari dari batas minimum 19,9 hari. Sementara Pertamax Turbo (RON 98) memiliki ketahanan stok 46,1 hari, melampaui batas minimum 22,3 hari.

"Bisa kita simpulkan ketahanan stok BBM nasional dalam kondisi aman," ujar Wahyudi saat RDP bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Untuk jenis Solar (CN 48), ketahanan stok nasional berada di angka 16,5 hari, sedikit di atas batas minimum 16,3 hari. Sedangkan Pertamina Dex (CN 53) memiliki ketahanan stok mencapai 64,5 hari, jauh di atas batas minimum 24,9 hari. Adapun bahan bakar penerbangan, Avtur, tercatat 28,1 hari atau di atas batas minimum 26 hari.

Secara volume, stok Pertalite tercatat sebesar 1.517.805 kiloliter (Kl) dengan rencana penyaluran harian atau daily objective throughput (DOT) mencapai 84.038 Kl. Untuk Pertamax, stok nasional berada di angka 382.284 Kl dengan penyaluran 17.329 Kl per hari, dan Pertamax Turbo sebesar 38.698 Kl dengan penyaluran 832 Kl per hari.

Kemudian untuk Solar, stok nasional tercatat 1.575.287 Kl dengan penyaluran harian 95.638 Kl. Sementara Pertamina Dex memiliki stok 71.833 Kl dengan penyaluran 1.113 Kl per hari, dan stok Avtur nasional sebesar 388.626 Kl dengan penyaluran harian 13.816 Kl.

"Artinya jenis bensin sangat aman dan situasi semua terdistribusi dan terlayani untuk masyarakat," jelas Wahyudi.