Intip Gol Ciamik Helsya Maeisyaroh dari Tengah Lapangan

Nama Helsya Maeisyaroh jadi sorotan kemenangan Timnas Putri Indonesia saat melawan Singapura dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Jalan Besar, Kallang, Senin (10/10/2022) malam WIB.

Saat pertandingan diperkirakan akan berakhir imbang, Helsya Maeisyaroh muncul sebagai pembeda lewat golnya pada masa injury time babak kedua. Gol yang dicetak Helsya juga terbilang luar biasa karena tercipta lewat tendangan bebas dari tengah lapangan yang mengecoh kiper Singapura.

Bermula dari sebuah tendangan bebas dari lini tengah, Helsya terlihat mengambil ancang-ancang dari jarak cukup jauh sebelum menandang bola.

In 2012, Andik Vermansyah scored a long-range goal against Singapore.

10 years later, Helsya Maeisyaroh scored a similar goal against the same country.

📽: @tayanganbolapic.twitter.com/cneG3QHces

Begitu ditendang, bola sempat melambung ke atas langsung mengarah ke depan gawang. Bola kemudian memantul di depan kiper Singapura, namun pantulan membuat bola kembali naik di luar jangkauan kiper lawan yang sudah maju ke depan.

Alhasil, bola pun dengan mudah masuk ke gawang Singapura yang membuat Timnas Putri Indonesia memastikan kemenangan di FIFA Matchday tersebut. Gol tersebut jadi gol kemenangan Timnas Putri Indonesia atas Singapura 2-1.

Gol pertama Timnas Putri Indonesia dicetak oleh Marsela Awi di menit ke-51. Singapura mampu menyamakan kedudukan lewat Farhanan di menit ke-85.