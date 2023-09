Intip Isi Ayana Segara Bali, Punya Rooftop Panorama Samudra Hindia

Ayana Resort and Spa, Bali, bakal segera membuka fasilitas teranyarnya, yaitu Ayana Segara pada 5 November mendatang. Hadirnya Ayana Segara akan menambah destinasi wisata mewah yang memiliki luas 90 hektar di Ayana.

Ayana Segara Bali bakal dibuka untuk publik pada 5 November 2022. Tersedia 205 kamar dan suite berukuran besar menawarkan dekorasi warisan Bali legendaris yang ikonik dengan sentuhan estetika dan arsitektur kontemporer.

Dilengkapi dengan jendela besar, setiap kamar menawarkan panorama pantai selatan Bali yang sangat indah.

Untuk Segara sendiri terbagi menjadi tiga gedung, yaitu gedung A, B dan C, serta akan memiliki 205 kamar. Terletak di area puncak tebing dengan view hutan dan lautan, gedung ini bakal menyuguhkan pengalaman yang menakjubkan bagi para pengunjung.

Rooftop Ayana Segara (Foto: inilah.com)

Fasilitas lainnya yang ditawarkan adalah kolam renang indoor-outdoor dengan layanan bar lengkap, restoran all-day dining, Mediterranean Restaurant, rooftop bar, dan ruang serbaguna. Nantinya, dari atas rooftop bar para pengunjung bisa langsung menikmati pemandangan laut lepas Samudra Hindia. Keindahan laut biru bak kristal jelas menjadi obat penenang yang sangat mujarab.

Dari sini, para travelers akan dimanjakan dengan banyak hal. Mulai dari suasana resor ala Bali, pemandangan alam menyegarkan khas taman tropis, bukit Jimbaran, hingga beragam fasilitas relaksasi mewah lainnya.

Pemandangan dari atas rooftop bar Ayana Segara yang saat ini masih dalam proses final pembangunan. (Foto: inilah.com)

"Peluncuran Ayana Segara dari Ayana Resort and Spa, Bali, akan menambah pengalaman yang lebih luas untuk dinikmati bagi para tamu dari seluruh dunia saat mengunjungi kami," kata Michi Sonoda, Asisten Manajer Eksekutif, Sales and Marketing, Ayana Resort and Spa, Bali saat ditemui inilah.com, di Jimbaran, Bali, Selasa (12/10/2022).

Pembangunan Ayana Segara mengusung estetika desain Bali dalam suasana kontemporer. Mereka mencoba menggabungkan filosofi Bali tentang keseimbangan, skala, dan proporsi dalam ruang dan tata letak.

Lobby ayana Segara bernuansa autentik Bali (Foto: inilah.com)

Tim desain menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari lokal, termasuk batu dan kayu alami dengan sentuhan akhir yang mewah. Tak hanya itu, Ayana Segara juga memiliki kolam renang besar di bagian tengah untuk menawarkan pengalaman baru berolahraga di dalam-luar ruangan bagi para tamu.

Foto: inilah.com

“Resor kami terus berkembang, membayangkan kembali berbagai cara untuk meningkatkan pengalaman di Ayana," tambah Michi.

Untuk setiap kamarnya, Ayana Segara memiliki langit-langit tinggi yang menakjubkan, area terbuka yang luas, dan jendela luas untuk menangkap cahaya dari luar yang selalu berubah-ubah.

Foto: inilah.com

Ada empat tipe kamar di Ayana Segara, yaitu Resort View Room, Partial Ocean View Room, Ocean View Room, Executive Suite, dan Resort View Suite. Tiap tipe kamar memiliki luas dan fasilitas yang berbeda.

Tipe kamar pertama yaitu tipe Resort View Room. Tipe kamar berukuran 98 meter persegi yang menyuguhkan pemandangan indah dengan dekorasi dekorasi kayu tradisional Bali yang elegan dan modern.

Kamar ini juga dilengkapi dengan TV LED 42 inchi dan fasilitas WiFi gratis. Adapun kamar mandinya dilengkapi dengan shower tangan dan bathtub untuk berendam. terdapat sebuah sofa daybed empuk tersedia di teras pribadi.

Sementara Untuk tipe kamar Partial Ocean View Room menawarkan pemandangan kolam renang yang bisa dilihat melalui jendela.

Tipe selanjutnya kamar Resort View Room yang berukuran 68 meter persegi. Dekorasi kamar juga didominasi suasana vintage bali dan cocok bagi kamu yang membawa keluarga. Kamar ini memiliki ruang tamu terpisah untuk bersantai menikmati pemandangan cakrawala Bali.

Terdapat juga fasilitas seperti sofa, WiFi Biznet, TV LED, dan ruang makan berupa meja dan kursi.