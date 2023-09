Intip Kekompakan Keluarga Nirina Ungkap Mafia Tanah hingga Urus Orangtua di Rumah Sakit

Aktris Nirina Zubir menampilkan kekompakan bersama kakak dan adiknya. Nirina bersama saudara kandungnya itu bahu membahu menuntaskan kasus mafia tanah yang dia hadapi bersama keluarga.

"Salam sayang dari kami. Anak-anak Pak Zubir Amin dan almarhum Ibu Cut Indria," tulis Nirina dikutip dari instagram pribadinya @nirinazubir_, Jakarta, Senin, (22/11/2021).

Dia menampilkan foto bersama saudaranya saat berada di rumah sakit. Saat berjuang mengusut masalah sertifikat tanah yang dialih nama oleh Asisten Rumah Tangga (ART) Ibunya, ayahnya, Zubir Amin sedang berjuang di rumah sakit. Tidak hanya itu, Nirina juga harus merawat suaminya, Ernest, yang juga sedang terbaring di rumah sakit.

"Walau berada di rumah sakit mengurus buya dan suamiku, kami kakak beradik saling bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah kami dengan si #mafiatanah," tambahnya.

Dia juga sangat berterimakasih atas dukungan yang diterima dari masyarakat dari berbagai pihak agar kasus yang dihadapinya lekas selesai.

"Support dari teman-teman sangatlah berarti. We will stand tall to fight for our moms right! Semangaaat! Mari #kawalterus kasus ini sampai tuntas," tulisnya.

Nirina Zubir menangis, enam aset properti keluarga hilang dengan total kerugian Rp 17 miliar.

Kini sudah tiga orang tersangka yang diamankan pihak kepolisian. Mereka adalah Riri Khasmita, Edrianto (suami Riri) dan seorang notaris, Farida.

“Sekarang ini masih ada 2 notaris yang sudah menjadi tersangka tetapi masih belum memenuhi panggilan polisi atas nama Ina Rosaina dan Erwin Riduan. Mereka adalah PPAT Jakarta Barat,” tulis Nirina.

Masih menurut Nirina, kedua orang tersangka tersebut tanda tangannya tertera di sertifikat yang menjadi dasar balik nama atas nama Riri Khasmita dan suaminya Edrianto. Hal itulah yang menyebabkan keluarga Nirina Zubir harus menghadapi kerugian mencapai Rp 17 Miliar.