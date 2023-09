Intip Keseruan Kesuksesan \"TikTok For You Stage\"

Dokumentasi TikTok For You Stage

Acara "TikTok For You Stage" sukses digelar. Acara tersebut yang disiarkan secara langsung melalui TikTok LIVE di akun @tiktokofficialindonesia dan stasiun TV RCTI pada pukul 19.00 WIB di Jakarta, baru -baru ini, yang menghadirkan beragam penampilan dan kolaborasi terbaik dari para kreator, musisi, dan selebritas Indonesia hingga mancangegara.

Seperti apa keseruan kolaborasi kreator bersama para bintang papan atas di panggung TikTok For You Stage? Simak beberapa foto sebagai berikut:

Suasana Panggung Tiktok For You Stage

Terlihat, suasana panggung TikTok For You Stage yang disiarkan pada Sabtu, 29 Oktober 2022 sangat melihat. Hal tersebut terbukti karena banyak orang yang menyaksikan acara tersebut dari dalam studio.

Pembawa acara papan atas, Daniel Mananta, Rina Nose, dan Irfan Hakim memandu malam TikTok For You Stage tampil di atas panggung TikTok For You Stage.

Kolaborasi musisi dan kreator, Eka Gustiwana bersama dua musisi papan atas, Ziva Magnolya and Mahalini, saat membawakan lagu "Berbeda Tapi Satu" di panggung TikTok For You Stage.

Girl group asal Indonesia, JKT48, warnai panggung TikTok For You Stage lewat lagu hit berjudul "Heavy Rotation".

MNL48, girl group asal Filipina menyapa penggemar di Indonesia untuk pertama kalinya dengan lagu "No Way Man" di panggung TikTok For You Stage.

Kolaborasi sister group asal Indonesia JKT48 dan Filipina, MNL48 ajak penggemar dan penonton mencintai diri sendiri lewat lagu "Fortune Cookie yang Mencinta".

Kemesraan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat membawakan lagu “Malaikat Hidupku” di TikTok For You Stage.