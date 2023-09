Intip Latihan Perdana Lukaku Bersama Chelsea

Stiker anyar Chelsea, Romelu Lukaku akhirnya menjalani latihan perdananya bersama tim London.

Dalam laman resmi klub, Chelsea dengan bangga menggungah foto stiker 28 tahun itu kembali merumput bersama The Blues. Lukaku terlihat langsung membaur bersama pemain lainnya.



Getting down to business. ?#LukWhosBack pic.twitter.com/HaTv4qTHYN

Lukaku kembali ke Chelsea pada bursa transfer musim panas ini setelah ditebus dengan banderol 115 juta euro. Dengan durasi kontrak lima tahun, penyerang Timnas Belgia itu bakal berada di Stamford Bridge hingga 2026.



Ini merupakan periode kedua Lukaku membela Chelsea. Dia sebelumnya sempat memperkuat The Blues pada 2011 sampai 2014 lalu.



Chelsea menjual Lukaku ke Everton pada 2014 silam karena gagal bersinar. Moncer di Everton, Mancester United pun kepincut.



Terakhir, Inter Milan jadi pelabuhan terbaik Lukaku. Mencetak 64 gol dalam 95 penampilan untuk Inter Milan, termasuk 30 gol pada musim 2020-21, Lukaku sukses membawa tim asuhan Antonio Conte tersebut meraih gelar Serie A.