Intip Postingan Perdana El Rumi-Syifa Setelah Sah, Bikin Meleyot!

Ukuran Font Kecil Besar

Hubungan asmara El Rumi dan Syifa Hadju akhirnya bermuara di pelaminan. Pasangan favorit netizen ini resmi menyandang status suami-istri setelah melangsungkan akad nikah yang khidmat dan tertutup di Hotel Raffles, Jakarta, pada Minggu (26/4/2026).

Tak butuh waktu lama bagi keduanya untuk berbagi kebahagiaan. Lewat unggahan perdana di Instagram setelah sah, Syifa Hadju membagikan momen-momen manis yang langsung diserbu ribuan komentar dari sahabat dan penggemar.

“Officially Mr and Mrs Rumi,” tulis Syifa singkat namun penuh makna dalam takarir unggahannya.

Tampil Memesona dengan Adat Jawa

Dalam balutan kebaya putih penuh payet yang berkilau, Syifa Hadju tampak anggun layaknya ningrat Jawa. Riasan paes lengkap dengan ronce melati dan tusuk konde semakin menambah aura kecantikannya. Di sampingnya, El Rumi tak kalah gagah mengenakan beskap senada lengkap dengan blangkon, memancarkan wibawa mempelai pria.

Keduanya tak sungkan memamerkan kemesraan yang selama ini jarang diumbar secara blak-blakan. Mulai dari pose menunjukkan buku nikah dengan senyum lebar, hingga potret simbolis mahar pernikahan mereka yang mewah.

Komentar Romantis El Rumi yang "Meleyot"

Yang paling mencuri perhatian netizen adalah interaksi keduanya di kolom komentar. El Rumi seolah tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dengan menyematkan komentar romantis di unggahan sang istri.

“Hello, my wife,” tulis El singkat. Komentar tersebut langsung dibanjiri balasan netizen yang mengaku ikut "meleyot" melihat keromantisan pengantin baru ini.

Dekorasi akad bernuansa merah menyala di Hotel Raffles menjadi saksi bisu momen haru saat Syifa mencium tangan El Rumi untuk pertama kalinya sebagai suami. Meski digelar tertutup untuk keluarga dan kerabat dekat, kebahagiaan mereka terasa sampai ke layar ponsel para penggemar yang sejak lama mendoakan hubungan mereka berakhir indah.

Selamat menempuh hidup baru, El dan Syifa!