Intip Tumpukan Barang Bukti Judol 320 WNA Hayam Wuruk saat Mulai Diangkut, Ini Kata Petugas

Sejumlah orang sedang mengangkut kardus berisi barang-barang sitaan di markas judi online (Judol) yang libatkan 320 WNA di Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Rabu (13/5/2026).(Foto: inilah.com/Reyhaanah Asya)

Barang-barang temuan yang digunakan ratusan Warga Negara Asing (WNA) dalam aksi perjudian online, di perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat, mulai dipindahkan, Rabu (13/5/2026).

Pantauan Inilah.com di lokasi, beberapa box kardus berisikan dokumen dan alat elektronik seperti komputer mulai dimasukkan ke dalam mobil box.

Salah satu petugas pengamanan atau satpam di gedung tersebut mengatakan aparat kepolisian masih berjaga di sekitar area perkantoran, maupun di lantai 21 tempat di mana kegiatan perjudian online itu berlangsung.

“Kemarin kan brimob di depan sini, cuma sekarang jaganya langsung di atas lantai 21. Hari ini emang steril karena barang-barang mulai diangkut,” kata salah satu security saat berbincang dengan Inilah.com.

Bahkan, ia mengaku seharusnya pemindahan barang itu dilakukan dari kemarin malam. Namun, pihaknya juga tidak diberi tahu mengapa kegiatan itu baru dilakukan hari ini.

“Kita pokoknya arahannya memang tidak boleh ada yang ke atas, hanya Bareskrim atau kepolisian. Karena ya mulai angkut-angkutin barang,” sambung security tersebut.

Sayangnya, tak ada satupun pihak yang menerangkan ke mana barang tersebut akan dipindahkan. Sopir ataupun beberapa petugas yang mengangkut barang itu juga memilih diam.

“Saya sih standby dari pagi, terus ke sini siang. Saya nggak tahu apa saja barangnya. Dari tadi cuma duduk di sini aja, nunggu di bawah,” ucap salah satu sopir mobil box tersebut.

Selama hampir 45 menit menunggu, barang-barang temuan itu silih berganti dimasukkan ke dalam box. beberapa box juga ditempel kertas bertuliskan ‘temuan’.

Tak lama, segerombolan orang berpakaian kemeja berwarna putih nampak turun. Mereka coba memastikan barang sudah seluruhnya dimasukkan ke dalam mobil box. Terdapat juga aparat kepolisian yang menemani pengecekan tersebut.

Setelah itu, mobil box itu nampak pergi mengikuti sebuah mobil hitam dari segerombolan orang tersebut.

Diketahui, Sabtu (9/5), Polri menangkap 321 orang terkait tindak pidana judi daring atau online (judol) jaringan internasional.

Kemudian, pada Minggu, Polri mengumumkan 320 orang yang terlibat judi daring itu merupakan warga negara asing (WNA) dan penahanannya dititipkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Adapun 320 WNA yang ditangkap itu terdiri atas 228 warga Vietnam, China (57), Myanmar (13), Laos (11), Thailand (5), Malaysia (3), dan Kamboja (3). Sementara itu, seorang lainnya merupakan warga negara Indonesia dan diproses lebih lanjut di Bareskrim Polri.

