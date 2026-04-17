10 Investasi Barang yang Menguntungkan, Nilainya Bisa Naik Berkali-Kali Lipat

Ukuran Font Kecil Besar

Banyak orang yang menganggap investasi hanya sebatas membeli saham, reksadana, atau properti. Padahal, ada bentuk lain yang bisa untuk mengembangkan nilai aset, seperti barang atau koleksi.

Barang yang dimaksud tersebut bisa berupa jam tangan, tas, mainan, hingga barang-barang antik yang bernilai dan bersejarah.

Kenaikan harganya biasanya dipicu oleh beberapa hal, entah itu karena faktor kelangkaan, nilai sejarah, permintaan pasar, atau sedang tren.

Bagi sebagian orang, jenis investasi ini bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga kepuasan tersendiri dalam mengoleksi barang yang bernilai tinggi.

Daftar Barang yang Bisa Dijadikan Investasi yang Menguntungkan

1. Kartu Pokemon

Tampilan kartu Pikachu Illustrator, yang merupakan salah satu kartu pokemon termahal di dunia tahun 2025 (Foto: tcgplayer)

Bagi yang masa kecilnya menghabiskan waktu bersama Pokemon, pasti pernah membeli kartu Pokemon atau Pokemon Trading Card Game (PTCG).

Kartu yang sering dianggap sebagai mainan dan tidak berguna itu, ternyata bisa menjadi barang investasi yang memberi keuntungan besar.

Berawal dari hobi koleksi kartu yang dibeli secara acak, seseorang bisa mendapatkan “jackpot” jika berhasil mendapatkan kartu legendarisnya.

Pada Februari 2026, salah satu kartu legendaris Pikachu Illustrator berhasil terjual hingga US$16,49 juta atau sekitar Rp279 miliar.

Kartu tersebut bisa bernilai tinggi karena hanya ada satu kartu dengan nilai PSA 10 dari sekitar 39 kartu yang ada.

2. Barang-Barang Antik

Vas Pinner Dinasti Qing (Foto: Sothebys)

Bagi para kolektor, berburu barang-barang antik di pasar seperti vas bunga, karpet, atau barang-barang elektronik kuno, menjadi hobi yang menyenangkan.

Selain bisa mendapatkan barang yang unik dan menarik, barang yang dibeli bisa dijadikan investasi yang bernilai tinggi saat waktunya tiba.

Salah satu contoh barang antik yang berhasil terjual tinggi adalah Vas Pinner Dinasti Qing yang berasal dari abad ke-18.

Barang antik yang sebelumnya dibeli sekitar Rp800 ribu itu, berhasil terjual seharga US$85,9 juta atau sekitar Rp1,47 miliar.

3. Jam Tangan Mewah

Graff Diamonds Hallucination (Foto: New Atlas)

Jam tangan dari merek ternama seperti Rolex, Patek Philippe, hingga Graff, bisa menjadi barang investasi jangka panjang yang menguntungkan.

Ada banyak faktor yang membuat jam tangan tersebut bisa bernilai tinggi, mulai dari nilai sejarahnya, kelangkaannya, dan masih banyak lainnya.

Salah satu contoh jam tangan yang bernilai tinggi saat ini adalah Graff Diamonds Hallucination yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 yang dijual di harga US$55 juta (sekitar Rp942 miliar).

4. Sneakers

Sepatu Nike edisi The Dynasty Collection (Foto: Sotheby's)

Sneakers edisi terbatas dan punya nilai sejarah, bisa menjadi investasi jangka panjang, asal bisa dirawat dengan baik.

Salah satu contoh sneakers yang berhasil terjual tinggi adalah The Dynasty Collection (koleksi Michael Jordan) dari brand Nike.

Dalam acara pelelangan Sotheby’s, sepatu ini berhasil terjual di angka US$8 juta atau sekitar Rp137 miliar.

5. Emas Batangan

Gambaran kode di emas batangan (Foto: Freepik)

Emas batangan sudah menjadi instrumen investasi andalan dari generasi ke generasi karena bisa menjaga nilainya hingga puluhan tahun ke depan.

Bagi yang tidak percaya, bisa buka sejarah harga emas batangan saat pandemi tahun 2020 silam, di mana kala itu harga emas batangan di Indonesia berkisar di angka Rp700.000 per gram.

Enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2026, harganya melonjak drastis menjadi Rp2,8 jutaan.

6. Uang Kuno atau Koin Langka

Presiden RI Prabowo Subianto saat menerima uang kuno cendera mata dari suami Wakil Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari di Istana Kepresidenan, Rabu (19/2/2025). (Foto: Inilah.com/ Vonita Betalia)

Bagi yang masih punya uang kuno, bisa disimpan dengan baik-baik di rumah atau tempat penyimpanan khusus. Sebab, uang tersebut bisa bernilai tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Salah satu bukti nyata uang kuno bisa terjual mahal adalah uang 1794 Flowing Hair Silver Dollar dari Amerika Serikat yang berhasil terjual seharga US$10 juta atau sekitar Rp171 miliar di tahun 2013.

7. Action Figure

G.I. Joe Prototype (Foto: Paul Fraser Collectibles)

Seperti kartu Pokemon, selain menjadi hobi, action figure juga bisa dijadikan barang investasi jangka panjang.

Hanya beberapa jenis action figure saja yang bisa bernilai tinggi, seperti action figure yang langka, nilai sejarahnya, dan sebagainya.

Salah satu action figure yang pernah terjual di harga fantastis dalam sejarah adalah G.I. Joe Prototype yang terjual di angka US$200.000 (sekitar Rp3,4 miliar) pada tahun 2009 di acara lelang.

8. Lukisan

Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci (Foto: Wikipedia)

Barang seni seperti lukisan yang dibuat oleh seniman ternama seperti Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Michelangelo, hingga Raden Saleh, memiliki nilai tinggi seiring berjalanya waktu.

Salah satu lukisan termahal yang pernah terjual dalam sejarah adalah Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci, yang terjual seharga US$450,3 juta atau sekitar Rp7,71 triliun di tahun 2017.

9. Album atau Kaset Legendaris

vinyl The White Album The Beatles (Foto: Amazon)

Bagi para penggemar musik, koleksi album atau kaset yang dibeli saat muda, jangan pernah di buang. Sebab barang-barang tersebut bisa naik nilainya seiring berjalannya waktu.

Contoh album terlangka dan termahal yang pernah terjual adalah vinyl The White Album The Beatles edisi pertama (nomor seri 0000001) milik Ringo Starr yang terjual seharga US$790.000 atau sekitar Rp13,52 miliar di tahun 2015.

10. Kendaraan Edisi Terbatas

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe tahun 1955 (Foto: Wikipedia)

Mobil klasik yang langka dan ikonik bisa menjadi barang investasi karena memiliki nilai sejarah yang kuat dan menjadi incaran kolektor dunia.

Salah satu contoh mobil klasik termahal yang pernah terjual dalam sejarah adalah Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe tahun 1955, yang terjual seharga US$143 juta atau sekitar Rp2,44 triliun di tahun 2022/