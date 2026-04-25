Investasi Terbaik untuk Buah Hati: Pentingnya Tabungan Pendidikan Sejak Dini

Bagi setiap orang tua, melihat anak mencapai pendidikan yang tinggi adalah sebuah pencapaian yang membanggakan. Namun, dengan inflasi biaya yang kian meningkat, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Tanpa persiapan yang matang, biaya pendidikan dapat mengganggu keuangan keluarga, sehingga perlu perencanaan keuangan agar stabilitas tetap terjaga.

Risiko Tanpa Persiapan: Antara Utang dan Ketidakpastian

Banyak orang tua menggantungkan harapan pada beasiswa ketika anak memasuki perguruan tinggi. Tentu itu hal positif, namun beasiswa bersifat kompetitif dan tidak pasti. Jika dana tidak dipersiapkan, maka akan muncul risiko beban utang pendidikan (student loan) atau bahkan terpaksa menunda kuliah karena keterbatasan biaya.

Untuk menghindari skenario buruk tersebut, memilih instrumen tabungan yang tepat adalah kunci. Bank Mayapada menawarkan solusi cerdas yang bisa disesuaikan dengan profil risiko dan kebutuhan jangka panjang Anda sebagai orang tua.

Solusi Strategis dari Bank Mayapada

Ada 2 (dua) instrumen menarik yang bisa dikombinasikan untuk mengamankan dana pendidikan:

myFAMILY Saving: Ini adalah produk yang sangat cocok bagi orang tua yang menginginkan pertumbuhan dana sekaligus perlindungan. Keunggulan utamanya terletak pada unsur asuransi jiwa yang melekat. Artinya, jika terjadi risiko meninggal dunia pada orang tua, dana pendidikan anak tetap terjamin keamanannya. Produk ini secara otomatis membantu orang tua untuk lebih disiplin dalam menyisihkan dana setiap bulannya. Surat Berharga Negara (SBN): Bagi Anda yang mencari instrumen investasi yang aman, SBN adalah jawabannya karena dijamin langsung oleh negara. Melalui Bank Mayapada, orang tua bisa mengakses SBN dengan imbal hasil yang kompetitif dibandingkan deposito biasa. Dengan likuiditas yang terukur dan risiko minimal, SBN sangat ideal untuk target tabungan jangka menengah (3-5 tahun) guna menutupi biaya kuliah yang cukup besar.

Strategi Menabung yang Realistis

Disiplin adalah kunci utama. Mulailah dengan mengalokasikan persentase tertentu dari pendapatan bulanan secara konsisten—misalnya 10 hingga 20 persen—khusus untuk dana pendidikan. Jangan hanya mengandalkan satu instrumen, kombinasi antara tabungan proteksi seperti myFAMILY Saving dan investasi stabil seperti SBN akan menciptakan jaring pengaman finansial yang kuat.

Salah satu fitur yang sangat membantu adalah layanan autodebet. Dengan fitur ini, Anda tidak perlu lagi repot menyisihkan dana karena tabungan dipotong di awal saat pendapatan bulanan masuk. Ini adalah cara paling efektif agar lebih konsisten dalam menabung.

Jangan tunda lagi! Berapapun nominal yang mampu Anda sisihkan hari ini, mulailah sekarang sebab dalam perencanaan keuangan, waktu adalah aset yang paling berharga. Jangan biarkan masa depan buah hati menjadi taruhan hanya karena terlambat memulai. Mari bangun masa depan terbaik bagi anak Anda melalui pendidikan yang terencana.

