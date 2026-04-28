Ipar Jokowi Billy Beras Kembali Diperiksa KPK soal Korupsi Jalur KA

Pengusaha Billy Hariyanto alias Billy Beras saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/11/2023). (Foto: Antara).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pengusaha Billy Haryanto dalam penyidikan dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Billy Haryanto, yang dikenal sebagai Billy Beras, merupakan pengusaha asal Sragen, Jawa Tengah. Ia juga disebut sebagai ipar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pemeriksaan ini menjadi pemanggilan lanjutan setelah sebelumnya ia diperiksa pada 18 Desember 2025.

"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama BH selaku wiraswasta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

KPK memeriksa Billy sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, unit tersebut telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dalam pengembangannya, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Pada tahap awal, sebanyak 10 orang langsung ditahan. Jumlah tersebut kemudian bertambah.

Per 20 Januari 2026, total tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan mencapai 21 orang. Selain itu, dua korporasi juga ikut dijerat dalam perkara ini.

Dugaan korupsi tersebut mencakup sejumlah proyek strategis di berbagai wilayah. Di antaranya pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Dalam prosesnya, proyek-proyek tersebut diduga tidak berjalan secara transparan. Penyidik menduga adanya pengaturan pemenang tender melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penetapan pelaksana proyek.