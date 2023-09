iPhone 14 Warna Kuning Resmi di Indonesia, Sambut Lebaran dengan Gaya Baru!

Erajaya Group, distributor resmi produk Apple di Indonesia, akan memperkenalkan varian warna baru untuk iPhone 14 ke pasar Indonesia. Dalam sebuah siaran pers yang dirilis pada Jumat (7/4/2023), Erajaya mengungkapkan bahwa iPhone 14 dan iPhone 14 Plus dalam warna kuning akan dilengkapi dengan sistem kamera ganda yang canggih untuk hasil foto dan video profesional.

Produk iPhone 14 warna kuning ini akan tersedia di gerai resmi Erajaya Group seperti Erafone, iBox dan Urban Republic. Informasi terkait ketersediaan dan harga dapat ditemukan pada situs Eraspace dan iBox.

Menurut Erajaya, harga iPhone 14 kuning akan dimulai dari Rp13.999.000 sementara iPhone 14 Plus akan dijual mulai Rp15.999.000. Terdapat periode promosi untuk pembelian iPhone 14 warna kuning mulai dari tanggal 7 hingga 30 April dengan sejumlah kartu kredit.

iPhone 14 dan iPhone 14 Plus memiliki perbedaan signifikan dalam hal layar dan daya baterai. iPhone 14 memiliki layar Super Retina XDR 6,1 inci, sedangkan iPhone 14 Plus memiliki layar 6,7 inci. Dalam hal daya baterai, iPhone 14 dibekali dengan daya 3.279mAh yang diklaim mampu memutar video selama 20 jam, sementara iPhone 14 Plus berbaterai 4.323mAh dan bisa memutar video selama 26 jam.

Baik iPhone 14 maupun iPhone 14 Plus menggunakan chip A15 Bionic dengan GPU berinti lima dan mendukung jaringan seluler 5G. Keduanya dilengkapi dengan sistem kamera ganda dengan lensa utama 12MP dan lensa ultra-wide 12MP dengan Optical Image Stabilization (OIS). Kamera depannya memiliki resolusi 12MP.

Fitur lain yang dihadirkan pada seri iPhone 14 adalah Crash Detection, yang dapat menghubungi layanan gawat darurat ketika pengguna sedang mengendarai mobil dan terdeteksi mengalami kecelakaan.

Diharapkan dengan hadirnya varian warna baru ini, Erajaya Group dapat memenuhi kebutuhan para penggemar produk Apple di Indonesia.