Iran-AS Siap Kembali Berunding Pekan Depan, Incar Kesepakatan 14 Poin

Iran dan AS dikabarkan kembali ke meja perundingan di Islamabad pekan depan. (Foto: iStock)

Angin segar perdamaian kembali berembus di tengah bara konflik Timur Tengah. Iran dan Amerika Serikat (AS) dikabarkan bakal memulai kembali perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan, paling lambat pekan depan.

Laporan Wall Street Journal, Jumat (9/5/2026) menyebutkan bahwa kedua negara, dengan bantuan mediator, tengah mematangkan draf nota kesepahaman satu halaman yang berisi 14 poin krusial.

Dokumen ini diharapkan menjadi kerangka kerja perundingan selama sebulan penuh guna mengakhiri eskalasi militer yang kian mengkhawatirkan.

Fokus pada Nuklir dan Selat Hormuz

Agenda utama dalam perundingan di Pakistan nanti bukan perkara mudah. Selain upaya menghentikan perang, draf dokumen tersebut mencakup pembahasan sensitif mengenai program nuklir Iran.

Salah satu poin terpenting adalah rencana meredakan ketegangan di Selat Hormuz, jalur nadi energi dunia yang sempat lumpuh akibat konflik. Tak hanya itu, muncul opsi penyerahan cadangan uranium yang telah diperkaya milik Iran ke negara pihak ketiga. Langkah ini dinilai sebagai konsesi besar guna menurunkan tensi geopolitik.

Meski demikian, jalan menuju mufakat masih terjal. Isu mengenai seberapa besar pengurangan sanksi ekonomi terhadap Iran masih menjadi perdebatan sengit yang berpotensi menyandera jalannya negosiasi.

Jejak Darah dan Gencatan Senjata

Tensi antara Washington dan Teheran mencapai titik didih menyusul serangan udara AS-Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari lalu. Iran membalas dengan gempuran yang memicu gangguan serius pada pelayaran di Selat Hormuz, yang berdampak langsung pada pasokan minyak dan gas global.

Upaya damai sebenarnya telah dirintis sejak 8 April melalui gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan. Namun, babak pertama perundingan di Islamabad pada 11 April silam berakhir buntu tanpa menghasilkan kesepakatan jangka panjang.

Blokade di Jalur Strategis

Di sisi lain, posisi tawar kedua negara masih sangat dinamis. Presiden AS Donald Trump memang telah memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu yang ditentukan. Namun, di lapangan, kebijakan tekanan maksimal masih terasa.

Sejak 13 April, militer AS tercatat masih melakukan blokade terhadap lalu lintas maritim Iran di jalur perairan strategis tersebut. Jika perundingan di Islamabad pekan depan menunjukkan progres positif, masa negosiasi awal selama satu bulan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Dunia kini menanti, apakah meja runding di Islamabad mampu memadamkan api peperangan, atau justru kembali berakhir buntu.