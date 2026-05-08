Iran Bakal Seret AS ke Perang Laut!

Ukuran Font Kecil Besar

Ancaman Iran untuk membuka blokade di Selat Hormuz dinilai berpotensi memicu eskalasi konflik terbuka dengan Amerika Serikat (AS), termasuk kemungkinan perang laut di kawasan Teluk.

Pengamat hubungan internasional dan terorisme, Robi Sugara, menilai situasi tersebut sangat berbahaya apabila tidak segera diredam melalui jalur diplomasi.

Menurut Robi, ketegangan dapat berubah menjadi konfrontasi militer langsung antara Iran dan AS apabila blokade tetap dipertahankan.“Ini berpotensi menimbulkan perang laut antara AS dengan Iran dengan saling menembakkan senjata ke kapal-kapal milik masing-masing. Iran bisa menyerang duluan jika blokade masih tetap tidak dibuka oleh AS,” kata Robi kepada Inilah.com, Jumat (8/5/2026).

AS kemungkinan tetap mempertahankan blokade tersebut karena berkaitan dengan upaya menekan ekonomi Iran pascaserangan militer yang terjadi sebelumnya.

“Dan AS bisa jadi tetap bertahan dalam blokade itu sebab tujuan blokade itu untuk menekan ekonomi Iran setelah serangan militer,” ujarnya.

Robi mengatakan, keterlibatan negara-negara Teluk menjadi kunci penting untuk mencegah konflik semakin meluas. Ia menyebut Saudi Arabia dan Qatar perlu mengambil peran aktif sebagai mediator di tengah memanasnya situasi kawasan.

“Keterlibatan negara Teluk secara aktif, khususnya Saudi dan Qatar. China, Iran dan AS perlu duduk bareng,” tegas Robi.

Diketahui, Ketegangan antara Teheran dan Washington memasuki fase krusial. Pemerintah Iran resmi menetapkan tenggat waktu selama satu bulan bagi Amerika Serikat (AS) untuk menuntaskan negosiasi pembukaan kembali Selat Hormuz dan pengakhiran blokade maritim.

Melansir laporan Axios pada Sabtu (2/5/2026), tuntutan ini tertuang dalam proposal 14 poin yang telah direvisi dan disampaikan kepada pihak Gedung Putih pada Kamis (30/4/2026) lalu. Selain soal jalur pelayaran, Iran mendesak penghentian perang di wilayahnya serta Lebanon secara permanen.

Dua sumber yang memahami isi dokumen tersebut mengungkapkan bahwa Teheran menginginkan lini masa yang sangat ketat. Dalam 30 hari pertama, pembicaraan harus membuahkan hasil konkret terkait akses maritim, pencabutan blokade laut, dan kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan.

Jika fase pertama ini berhasil, negosiasi akan berlanjut ke tahap berikutnya dengan fokus pada isu program nuklir untuk jangka waktu satu bulan tambahan. Tanpa kesepakatan awal, pembicaraan nuklir dipastikan tidak akan berjalan.