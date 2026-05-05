Iran Bantah Keras Isu Rencana Serangan terhadap Uni Emirat Arab

Kepulan asap hitam terlihat dari lokasi ledakan akibat serangan drone di zona industri minyak Fujairah, Uni Emirat Arab. (Foto: AFP)

Pemerintah Iran bergerak cepat meredam spekulasi panas terkait keterlibatan mereka dalam insiden keamanan di wilayah Teluk. Teheran menegaskan bahwa mereka tidak pernah memiliki agenda, apalagi rencana matang, untuk melancarkan serangan terhadap Uni Emirat Arab (UEA).

Pernyataan tegas ini muncul tak lama setelah laporan adanya gangguan keamanan yang melanda salah satu zona strategis di wilayah Emirat. Melansir laporan media penyiaran IRIB pada Senin (4/5/2026), seorang sumber militer senior Iran memastikan bahwa posisi negaranya tetap konsisten untuk tidak mengusik kedaulatan tetangganya tersebut.

"Iran tidak pernah memiliki dan tidak memiliki rencana untuk menyerang Uni Emirat Arab," ujar sumber militer tersebut saat memberikan keterangan kepada media pemerintah Iran.

Tensi Memanas di Zona Minyak Fujairah

Klarifikasi dari pihak Teheran ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, publik dikejutkan oleh laporan dari layanan pers pemerintah Emirat Fujairah yang mengonfirmasi adanya kebakaran hebat di salah satu zona minyak milik mereka.

Kebakaran tersebut diduga kuat dipicu oleh serangan pesawat tanpa awak atau drone. Meski tidak ada korban jiwa yang dilaporkan secara mendetail, insiden ini seketika menyulut kekhawatiran global akan terjadinya eskalasi konflik regional di jalur perdagangan minyak dunia tersebut.

Banyak analis sempat melirik ke arah Teheran mengingat riwayat ketegangan yang kerap terjadi di perairan Teluk. Namun, sumber militer senior Iran menekankan bahwa tuduhan yang menyudutkan negaranya adalah klaim yang tidak berdasar.

Menjaga Stabilitas di Tengah Ketidakpastian

Penegasan posisi resmi Teheran ini dipandang sebagai upaya untuk mencegah kesalahpahaman diplomatik yang lebih luas. Di tengah situasi Timur Tengah yang sering kali rapuh, isu serangan militer antarnegara tetangga dapat memicu reaksi berantai yang merugikan ekonomi global, terutama terkait stabilitas harga energi.

Hingga saat ini, otoritas di Uni Emirat Arab masih melakukan investigasi mendalam untuk menentukan asal-usul drone tersebut dan motif di balik serangan di Fujairah. Sementara itu, Iran memilih untuk tetap berada pada jalur diplomasi terbuka guna menepis anggapan bahwa mereka merupakan aktor di balik layar dari gangguan keamanan yang terjadi.

Langkah Iran yang segera memberikan klarifikasi melalui media pemerintah IRIB menunjukkan keinginan Teheran untuk tidak terseret dalam pusaran konflik baru di wilayah Teluk. Kini, mata dunia tertuju pada hasil penyelidikan resmi dari pihak Emirat untuk mengungkap tabir di balik ledakan di zona minyak tersebut.