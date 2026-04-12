Iran Batasi 12 Kapal per Hari di Selat Hormuz, Biaya Tembus Rp34 Miliar

Pasca gencatan senjata dengan AS, Iran kini kendalikan penuh Selat Hormuz sehingga berpeluang mendikte harga minyak global dan kenakan tarif kapal. (Foto: iStock)

Iran dikabarkan berencana membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut disebut hanya akan mengizinkan sekitar 12 kapal melintas setiap hari, dengan biaya yang dapat mencapai hingga 2 juta dolar AS atau sekitar Rp34,2 miliar untuk satu kapal tanker berukuran besar.

Laporan The Wall Street Journal menyebutkan, sejumlah pemilik kapal dari berbagai negara saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) guna memperoleh izin melintasi jalur strategis tersebut.

Selain pembatasan jumlah, kapal yang diizinkan melintas juga disebut harus mengikuti rute khusus yang telah ditentukan serta memenuhi persyaratan perizinan dari otoritas terkait di Iran.

Kebijakan ini muncul di tengah belum tercapainya kesepakatan dalam perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang berlangsung di Pakistan. Selat Hormuz menjadi salah satu isu utama yang memperumit pembicaraan kedua negara.

Wakil Presiden AS J.D. Vance, yang memimpin delegasi negaranya, menyatakan bahwa perundingan tidak menghasilkan titik temu. Ia menyebut delegasi AS kembali tanpa membawa kesepakatan.

Negosiasi bahkan berlanjut hingga hari kedua pada Minggu (12/4), di tengah kondisi gencatan senjata sementara yang dinilai semakin rapuh.

Dari pihak Iran, delegasi dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf. Sejumlah laporan media Iran menyebut perbedaan pandangan terkait Selat Hormuz menjadi salah satu penghambat utama.

Media CNN, mengutip seorang pejabat Iran, menyebut bahwa status Selat Hormuz tidak akan berubah sebelum kedua negara mencapai “kerangka bersama” sebagai dasar kelanjutan negosiasi.

Selain itu, dalam laporan yang sama disebutkan bahwa tuntutan dari pihak Amerika Serikat dinilai terlalu berlebihan.

Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi distribusi energi global. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melintasi kawasan tersebut, selain gas alam cair dan komoditas lainnya menuju berbagai negara, terutama di Asia.

Ketegangan di wilayah ini berdampak langsung pada pasar global, termasuk memicu kenaikan harga energi.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mendesak Iran untuk menjamin keamanan jalur pelayaran di selat tersebut, seiring dengan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan yang telah dicapai.

Namun, situasi di kawasan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melancarkan serangan terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran. Amerika Serikat menyatakan bahwa operasi tersebut tidak termasuk dalam cakupan kesepakatan gencatan senjata.

Di tengah proses diplomasi yang dimediasi Pakistan, Selat Hormuz tetap menjadi fokus utama pembahasan. Militer AS juga mengklaim telah mengerahkan dua kapal perusak Angkatan Laut untuk melintasi wilayah tersebut sebagai bagian dari persiapan operasi pembersihan ranjau, meski klaim ini dibantah oleh Iran.

Keberadaan ranjau yang diduga dipasang oleh IRGC menambah kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran internasional. Kondisi ini dinilai dapat menghambat pemulihan distribusi energi global, bahkan jika ketegangan mereda.

Dalam perundingan tersebut, Vance didampingi utusan khusus Presiden AS Steve Witkoff serta Jared Kushner. Sementara itu, dari pihak Iran turut hadir Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.