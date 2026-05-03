Iran Beri Deadline Satu Bulan ke AS untuk Buka Selat Hormuz

Iran ajukan proposal 14 poin dengan tenggat 30 hari kepada AS untuk mengakhiri blokade laut dan perang secara permanen di kawasan. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Ketegangan antara Teheran dan Washington memasuki fase krusial. Pemerintah Iran resmi menetapkan tenggat waktu selama satu bulan bagi Amerika Serikat (AS) untuk menuntaskan negosiasi pembukaan kembali Selat Hormuz dan pengakhiran blokade maritim.

Melansir laporan Axios pada Sabtu (2/5/2026), tuntutan ini tertuang dalam proposal 14 poin yang telah direvisi dan disampaikan kepada pihak Gedung Putih pada Kamis (30/4/2026) lalu. Selain soal jalur pelayaran, Iran mendesak penghentian perang di wilayahnya serta Lebanon secara permanen.

Lini Masa Ketat 30 Hari

Dua sumber yang memahami isi dokumen tersebut mengungkapkan bahwa Teheran menginginkan lini masa yang sangat ketat. Dalam 30 hari pertama, pembicaraan harus membuahkan hasil konkret terkait akses maritim, pencabutan blokade laut, dan kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan.

Jika fase pertama ini berhasil, negosiasi akan berlanjut ke tahap berikutnya dengan fokus pada isu program nuklir untuk jangka waktu satu bulan tambahan. Tanpa kesepakatan awal, pembicaraan nuklir dipastikan tidak akan berjalan.

Respons Mendua Donald Trump

Presiden AS Donald Trump memberikan respons yang kontradiktif terkait tawaran ini. Menjelang keberangkatannya ke Miami pada Sabtu (2/5/2026), Trump mengaku telah menerima konsep kesepakatan tersebut dan berjanji akan mengkajinya selama berada di pesawat.

"Mereka telah menyampaikan konsep kesepakatannya kepada saya. Mereka akan menyampaikan pernyataan persisnya saat ini," ujar Trump kepada awak media.

Meski menunjukkan itikad untuk membaca proposal tersebut, Trump tetap melontarkan ancaman serangan militer baru jika Iran 'berperilaku buruk'. Melalui platform Truth Social, ia bahkan menuding Iran belum membayar harga yang setimpal atas tindakan mereka terhadap kemanusiaan selama 47 tahun terakhir.

Klaim Blokade Bersahabat

Yang menarik, Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai "langkah yang sangat bersahabat". Ia bersikeras bahwa blokade militer tersebut tidak bertentangan dengan klaimnya bahwa permusuhan aktif telah berakhir.

Hingga saat ini, dunia internasional terus memantau apakah proposal 14 poin dari Teheran ini akan menjadi terobosan diplomatik atau justru memicu eskalasi baru jika tuntutan satu bulan tersebut gagal dipenuhi oleh Washington.