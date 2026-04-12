Iran dan Amerika Gagal Sepakat, Masa Depan Selat Hormuz Kembali 'Gelap'

Perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berlangsung di Pakistan belum membuahkan kesepakatan. Salah satu isu yang menjadi ganjalan utama adalah status Selat Hormuz.

Wakil Presiden AS J.D. Vance, yang memimpin langsung delegasi negaranya, memastikan bahwa pembicaraan dengan Iran tidak menghasilkan titik temu. Ia menyebut kembali ke Amerika Serikat tanpa membawa hasil.

Proses negosiasi bahkan berlanjut hingga hari kedua pada Minggu (12/4), di tengah situasi gencatan senjata sementara yang sebelumnya disepakati kedua negara. Namun, kondisi tersebut dinilai semakin rentan.

Dari pihak Iran, delegasi dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf. Sejumlah laporan media Iran menyebutkan bahwa perbedaan pandangan terkait Selat Hormuz menjadi salah satu penghambat utama dalam pembicaraan.

Media CNN, mengutip seorang pejabat Iran, menyebut bahwa status Selat Hormuz tidak akan berubah sebelum kedua negara mencapai “kerangka bersama” sebagai dasar kelanjutan negosiasi. Dalam laporan yang sama, disebutkan pula bahwa tuntutan dari pihak Amerika Serikat dinilai terlalu berlebihan.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis bagi distribusi energi dunia. Ketegangan di kawasan tersebut berdampak signifikan terhadap pasar global, termasuk memicu kenaikan harga energi. Dalam kondisi normal, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melintasi jalur tersebut, selain gas alam cair dan komoditas lain menuju kawasan Asia dan sekitarnya.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mendesak Iran untuk menjamin keamanan jalur pelayaran di selat tersebut, seiring dengan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan yang telah dicapai.

Namun, situasi di lapangan masih menunjukkan ketegangan. Israel dilaporkan tetap melancarkan serangan terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran. Amerika Serikat menyatakan bahwa operasi tersebut tidak termasuk dalam cakupan kesepakatan gencatan senjata.

Di tengah upaya diplomasi yang dimediasi Pakistan, Selat Hormuz tetap menjadi fokus utama pembahasan. Militer Amerika Serikat juga mengklaim telah mengerahkan dua kapal perusak Angkatan Laut untuk melintasi wilayah tersebut sebagai bagian dari persiapan operasi pembersihan ranjau. Klaim ini dibantah oleh Iran.

Keberadaan ranjau yang disebut-sebut dipasang oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran menambah kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran. Kondisi ini dinilai dapat memperlambat pemulihan distribusi energi global, bahkan jika ketegangan mereda.

Dalam perundingan tersebut, Vance didampingi utusan khusus Presiden AS Steve Witkoff serta Jared Kushner. Sementara itu, dari pihak Iran turut hadir Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.