Iran Desak PBB Tolak Draf Resolusi AS soal Pengelolaan Selat Hormuz

Ilustrasi - Pertemuan DK PBB di markas besar PBB di New York, AS.

Pemerintah Iran secara resmi menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menolak mentah-mentah draf resolusi usulan Amerika Serikat (AS) terkait pengelolaan Selat Hormuz.

Teheran menilai rancangan yang disodorkan Washington tersebut merupakan manuver politik yang dibungkus dengan dalih 'kebebasan pelayaran'. Perwakilan Iran di PBB menegaskan bahwa negara-negara anggota DK PBB seharusnya bertindak berdasarkan logika dan prinsip keadilan, bukan di bawah tekanan intimidasi AS.

"Iran menyerukan kepada negara-negara anggota agar bertindak berdasarkan logika dan prinsip, bukan tekanan, untuk menolak rancangan tersebut," bunyi pernyataan resmi perwakilan Iran di PBB, Kamis (7/5/2026).

Hentikan Blokade, Bukan Tambah Aturan

Bagi Iran, persoalan di Selat Hormuz tidak bisa diselesaikan dengan resolusi yang dianggap timpang. Teheran menekankan bahwa pemulihan stabilitas di jalur pelayaran paling strategis di dunia itu hanya bisa dicapai melalui tiga langkah nyata: penghentian perang secara permanen, pencabutan blokade laut, dan pemulihan lalu lintas pelayaran secara total.

Iran menuding Washington sengaja mendorong agenda politik tersembunyi untuk melegitimasi tindakan-tindakan tidak sah di kawasan tersebut. Hal ini merespons langkah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang pada Selasa (5/5/2026), menyerahkan draf resolusi untuk mendesak Iran menghentikan pemasangan ranjau hingga pemungutan biaya lintas di selat tersebut.

Meski Rubio mengklaim telah menyederhanakan bahasa dalam draf tersebut agar 'tidak rumit', Teheran tetap melihatnya sebagai upaya Washington untuk mengamankan kepentingannya sendiri di tengah krisis yang masih membara.

Bayang-Bayang Veto Rusia dan China

Upaya AS untuk menjinakkan Iran di Selat Hormuz melalui jalur diplomasi PBB diprediksi akan kembali menemui jalan buntu. Sebelumnya, pada April lalu, DK PBB telah gagal mengadopsi resolusi serupa menyusul veto dari dua anggota tetap, yakni Rusia dan China.

Moskow, melalui wakil tetapnya di PBB, Vassily Nebenzia, kembali melontarkan kritik pedas terhadap draf usulan AS tersebut. Menurut Nebenzia, dokumen tersebut mengandung unsur-unsur konfrontatif yang dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hukum internasional.

"Usulan tersebut sarat akan unsur yang tidak benar dan konfrontatif. Bahasanya dapat ditafsirkan oleh negara-negara tidak bertanggung jawab untuk melegitimasi penggunaan kekerasan," tegas Nebenzia.

Dengan sikap keras Rusia dan China, draf resolusi yang dibawa Rubio ini diperkirakan hanya akan menjadi macan kertas, sementara situasi di Selat Hormuz tetap berada dalam ketidakpastian yang tinggi.