Iran Gugat AS ke Mahkamah Arbitrase Den Haag terkait Agresi Militer

Eskalasi konflik antara Teheran dan Washington kini memasuki babak baru di meja hijau internasional. Iran resmi mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat (AS) ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda, menyusul rangkaian agresi militer yang melanda negeri para mullah tersebut.

Laporan Kantor Berita Mizan pada Selasa (12/5/2026) menyebutkan bahwa gugatan ini merupakan respons atas pelanggaran kewajiban internasional oleh AS selama operasi militer pada Juni 2025.

Iran menuduh Washington telah melakukan agresi langsung terhadap fasilitas nuklirnya, memberlakukan sanksi ekonomi sepihak, serta melontarkan ancaman kekuatan yang merusak stabilitas kawasan.

Menuntut Kompensasi dan Penghentian Intervensi

Dalam berkas gugatan yang didaftarkan sejak periode Februari-Maret 2026, Teheran menuntut pengadilan internasional untuk memerintahkan AS menghentikan segala bentuk campur tangan dalam urusan internal Iran. Tak hanya itu, Iran mendesak pemberian kompensasi penuh atas seluruh kerusakan materiil maupun non-materiil yang disebabkan oleh mesin perang Pentagon.

Dasar hukum yang digunakan Teheran adalah Perjanjian Aljazair 1981. Perjanjian bersejarah ini merupakan landasan pembentukan Pengadilan Klaim Iran-Amerika Serikat di Den Haag, yang secara tegas melarang AS mencampuri urusan domestik Iran.

Dendam Serangan Februari dan Gagalnya Diplomasi

Hubungan kedua negara kian memburuk pasca serangan gabungan AS dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari lalu. Saat itu, Washington berkilah bahwa serangan diperlukan untuk melumpuhkan program nuklir Iran. Namun, retorika tersebut bergeser cepat setelah AS secara terbuka menyatakan ambisinya untuk melihat perubahan kekuasaan (regime change) di Teheran.

Meski gencatan senjata sempat diumumkan pada 7 April 2026 yang diikuti pembicaraan di Islamabad, upaya diplomasi tersebut berakhir buntu. Kegagalan kesepakatan ini justru memicu langkah agresif baru dari AS yang mulai memberlakukan blokade ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan strategis Iran.

Trump Tetap Keras pada Isu Nuklir

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menegaskan posisi kerasnya. Pada 4 Mei lalu, Trump menyatakan bahwa prioritas utama Washington tidak berubah: memastikan Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir, dengan cara apa pun.

Saat ini, para mediator internasional tengah bekerja keras untuk mengatur putaran negosiasi baru. Namun, dengan diajukannya gugatan ke Mahkamah Arbitrase ini, posisi tawar Teheran tampak semakin tegas untuk melawan tekanan Washington lewat jalur hukum internasional, sementara blokade laut AS terus mencekik ekonomi Iran di lapangan.