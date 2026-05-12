Iran Izinkan Tanker Irak Lintasi Selat Hormuz, Tensi Global Mereda?

Di tengah kebuntuan diplomasi yang menyelimuti kawasan Teluk, Iran mulai menunjukkan pelonggaran di jalur vital perdagangan energi dunia. Teheran dilaporkan resmi mengizinkan kapal tanker minyak Agios Fanourios I untuk melewati Selat Hormuz melalui rute yang telah ditetapkan.

Mengutip laporan Kantor Berita Tasnim, Senin (11/5/2026), kapal tanker tersebut membawa muatan minyak mentah milik Irak. Kapal tersebut kini tengah melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Nghi Son di Vietnam setelah sempat tertahan akibat eskalasi militer di kawasan tersebut.

Jalur Logistik di Tengah Puing Gencatan Senjata

Langkah Teheran ini menjadi sorotan tajam mengingat stabilitas di Selat Hormuz sedang berada di titik nadir. Sebelumnya, pada 28 Februari 2026, serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran telah memicu kerusakan hebat serta jatuhnya korban jiwa di kalangan sipil.

Meski gencatan senjata sempat diumumkan pada 7 April 2026 dan diikuti negosiasi di Islamabad, pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan konkret. Presiden AS Donald Trump sendiri telah memperpanjang masa gencatan senjata guna memberi ruang bagi Iran untuk mengajukan 'proposal terpadu'.

Dampak Serius ke Pasar Energi Dunia

Hampir terhentinya lalu lintas di Selat Hormuz selama beberapa pekan terakhir telah mencekik pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global dari negara-negara Teluk Persia. Dampaknya dirasakan langsung oleh konsumen di berbagai belahan dunia melalui lonjakan harga bahan bakar yang signifikan.

Untuk mengatasi kemacetan logistik ini, Trump sebelumnya sempat mengumumkan operasi militer bertajuk Project Freedom pada 3 Mei 2026. Operasi ini dirancang untuk mengawal kapal-kapal yang tertahan agar bisa menembus blokade dan melanjutkan pelayaran.

Menanti Kepastian Damai

Namun, dinamika di lapangan berubah cepat. Hanya dua hari setelah peluncuran Project Freedom, Trump memutuskan untuk menghentikan sementara operasi tersebut. Langkah ini diambil guna menguji iktikad baik Iran dalam mencapai kesepakatan damai yang permanen.

Izin melintasnya tanker Agios Fanourios I ini dipandang sebagai sinyal kecil namun penting. Meski demikian, para pelaku pasar dan pengamat geopolitik masih bersikap waspada, menunggu apakah pelonggaran rute ini merupakan awal dari normalisasi Selat Hormuz atau sekadar manuver taktis di tengah negosiasi yang masih buntu.