Iran Jadi 'Penjaga Gerbang' Selat Hormuz, Berpeluang Dikte Harga Minyak Dunia

Pasca gencatan senjata dengan AS, Iran kini kendalikan penuh Selat Hormuz sehingga berpeluang mendikte harga minyak global dan kenakan tarif kapal. (Foto: iStock)

Gejolak perang antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel selama enam pekan terakhir memasuki babak baru. Meski gencatan senjata telah resmi dimulai pada Rabu (8/4/2026), realitas di lapangan menunjukkan posisi tawar Teheran justru semakin mengakar kuat.

Iran kini secara de facto bertindak sebagai 'penjaga gerbang' Selat Hormuz. Jalur vital yang menjadi perlintasan seperlima pasokan minyak dan gas dunia tersebut kini berada di bawah kendali penuh Teheran. Kondisi ini membuat Iran memiliki kekuatan besar untuk mendikte pasar energi global serta menekan negara-negara tetangga di kawasan Teluk.

Klaim Kemenangan Trump vs Realitas Strategis

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengklaim gencatan senjata selama dua pekan ini sebagai kemenangan bagi Washington. Namun, klaim tersebut menuai kritik tajam dari para pengamat internasional. Cendekiawan Timur Tengah, Fawaz Gerges, menyebut hasil konflik ini sebagai kesalahan strategis fatal bagi pemerintahan Trump.

"Perang ini tidak membuahkan perubahan rezim, penyerahan diri Iran, maupun penghentian program nuklir mereka. Sebaliknya, Iran terbukti mampu menyerap serangan dan tetap mempertahankan instrumen kekuasaan intinya, termasuk produksi rudal dan drone," ujar Gerges sebagaimana dilansir Reuters.

Meskipun infrastruktur Iran luluh lantak akibat pemboman, kepemimpinan di Teheran tetap solid. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bersikeras bahwa kekuatan rudal Iran telah dihancurkan secara fungsional, meski fakta di lapangan menunjukkan Iran masih sanggup meluncurkan proyektil sesaat sebelum gencatan senjata berlaku.

Ancaman Biaya Keamanan di Selat Hormuz

Status baru Iran sebagai 'penjaga gerbang' bukan sekadar gertakan geopolitik. Teheran dikabarkan berencana memberlakukan aturan ketat bagi kapal yang melintas, bahkan mempertimbangkan pengenaan biaya keamanan.

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa prioritas Trump saat ini adalah memastikan Selat Hormuz kembali terbuka tanpa batasan. Namun, secara mengejutkan, Leavitt mengisyaratkan kemungkinan kerja sama di mana AS dan Iran bisa berbagi pendapatan dari tarif pelintasan tersebut di masa depan.

Kekhawatiran Negara-Negara Teluk

Situasi ini memicu alarm bagi negara-negara Arab di kawasan Teluk. Analis Arab Saudi, Ali Shihabi, menekankan bahwa kendali Iran atas jalur air tersebut adalah 'garis merah' yang tidak bisa dinegosiasikan. Kenaikan harga energi akibat kendali Iran diprediksi bakal memukul ekonomi global dan berdampak pada politik domestik AS.

Senada dengan itu, Presiden Emirates Policy Center, Ebtesam Al-Ketbi, memperingatkan bahwa gencatan senjata ini hanyalah jeda rapuh. "Jika tidak ada perjanjian yang lebih luas, ini hanya jeda taktis sebelum eskalasi yang lebih kompleks. Jika Iran bisa mengekstraksi jutaan dolar per kapal, implikasinya sangat masif bagi ekonomi dunia," paparnya.

Menuju Perundingan Islamabad

Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan ini dijadwalkan berlanjut ke meja perundingan. Delegasi Iran dan AS akan bertemu di Islamabad pada Jumat (10/4/2026) untuk membahas solusi jangka panjang.

Iran dilaporkan mengajukan syarat berat, mulai dari pencabutan sanksi total, pengakuan hak pengayaan nuklir, kompensasi kerusakan perang, hingga kontrol berkelanjutan atas Selat Hormuz.

Meski Trump menyebut rencana Iran tersebut sebagai fondasi yang layak untuk bernegosiasi, para pejabat kawasan tetap skeptis tanpa adanya jaminan tertulis mengenai kebebasan navigasi internasional.