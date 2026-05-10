Iran Kerahkan 'Armada Nyamuk' untuk Kendalikan Selat Hormuz

Ukuran Font Kecil Besar

Di tengah ketegangan yang kembali memanas pasca-blokade pelabuhan oleh Amerika Serikat (AS), Teheran dilaporkan kian mengandalkan taktik unik untuk mempertahankan dominasinya di perairan strategis. Iran kini mengerahkan apa yang disebut sebagai 'armada nyamuk' --ratusan kapal tempur kecil namun mematikan-- untuk memegang kendali penuh atas Selat Hormuz.

Laporan Financial Times, Minggu (10/5/2026), mengungkapkan bahwa taktik ini merupakan inti dari strategi pertahanan laut Iran. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan kapal induk atau kapal perusak milik Paman Sam, ribuan kapal ini terbukti mampu menjadi momok yang menyulitkan navigasi armada asing di Teluk Persia.

Sengatan Mematikan Kapal Selam Mini dan Rudal

Kekuatan 'armada nyamuk' ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Para ahli militer yang dikutip National Defense menyebutkan, Iran menyiagakan sekitar 20 kapal selam mini kelas Ghadir yang sulit dideteksi radar. Kekuatan ini didukung oleh ribuan kapal cepat rudal dan kapal serang yang mampu bergerak lincah di celah sempit Selat Hormuz.

Secara teknis, sebagian kapal ini memang hanya dipersenjatai senjata ringan. Namun, banyak di antaranya telah dimodifikasi dengan rudal jarak pendek dan terintegrasi dengan sistem drone milik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Kombinasi inilah yang menciptakan tingkat ancaman yang cukup tinggi untuk menghalangi kapal-kapal dagang maupun militer melintasi jalur tersebut.

Strategi tersebut dinilai sangat efisien bagi Teheran. Mereka menggunakan kapal buatan dalam negeri yang murah, mudah diganti jika hancur, namun tetap mematikan. Penggunaan model yang lebih canggih pun mulai terlihat, menandakan evolusi teknologi militer Iran di tengah sanksi internasional.

Stagnasi Politik dan Blokade Pelabuhan

Munculnya kembali dominasi 'armada nyamuk' ini merupakan respons atas situasi keamanan yang tak kunjung stabil. Sebagaimana diketahui, pada 28 Februari lalu, serangan udara AS dan Israel ke target-target di Iran telah menewaskan lebih dari 3.000 orang. Meski gencatan senjata sempat dideklarasikan pada 8 April, ketenangan tersebut rupanya hanya bersifat sementara.

Upaya diplomasi melalui pembicaraan lanjutan di Islamabad, Pakistan, beberapa waktu lalu juga berakhir tanpa hasil pasti. Alih-alih meredakan situasi, Amerika Serikat justru mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran.

Kini, Selat Hormuz kembali menjadi titik didih. Bagi Teheran, 'armada nyamuk' adalah instrumen utama untuk memastikan bahwa jika pelabuhan mereka dikunci, maka jalur energi dunia pun tak akan bisa berjalan normal.

Selama blokade AS tetap diberlakukan, sengatan kapal-kapal cepat Iran ini dipastikan akan terus membayangi setiap kapal yang berani melintasi urat nadi minyak dunia tersebut.