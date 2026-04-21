Iran Mengamuk! Sebut AS Lakukan Pembajakan Maritim atas Kapal Touska

Ketegangan di perairan Teluk Oman mencapai titik didih. Pemerintah Iran melalui Kementerian Luar Negerinya melayangkan kecaman keras atas tindakan militer Amerika Serikat (AS) yang menyita kapal kargo M/V Touska milik Teheran.

Pemerintah Iran tidak main-main dalam memberikan label pada insiden tersebut. Mereka menyebut aksi penyitaan yang dilakukan pada Minggu (19/4/2026) itu sebagai bentuk pembajakan maritim dan tindakan terorisme yang nyata.

"Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran dengan tegas mengutuk tindakan melanggar hukum dan kekerasan yang dilakukan 'tentara teroris' AS terhadap kapal dagang Touska," tulis pernyataan resmi Kemlu Iran, Selasa (21/4/2026).

Langgar Gencatan Senjata

Penyitaan ini dinilai menjadi noda hitam dalam kesepakatan damai yang masih seumur jagung. Teheran menegaskan bahwa tindakan Washington telah mengangkangi hukum internasional serta melanggar poin-poin gencatan senjata dua minggu yang dimediasi Pakistan sejak 8 April lalu.

Atas insiden ini, Iran menuntut pembebasan segera kapal berbendera Iran tersebut, termasuk para awak kapal dan keluarga mereka yang berada di atas kapal.

"Republik Islam Iran akan menggunakan seluruh kapasitasnya untuk membela kepentingan nasional dan keamanannya. Tanggung jawab atas eskalasi lebih lanjut sepenuhnya berada di tangan AS," tegas pernyataan tersebut.

Tudingan Kejahatan Perang

Senada dengan Kemlu, Kepala Peradilan Iran Gholam-Hossein Mohseni Ejei bahkan melangkah lebih jauh dengan menyebut blokade laut AS sebagai 'kejahatan perang'. Ia memperingatkan bahwa setiap agresi terhadap aset Iran di laut pasti akan memicu respons balasan yang setimpal.

"Setiap tindakan terhadap kapal Iran pasti akan mendapat respons. Dimulainya kembali serangan AS-Israel terhadap Iran sama sekali bukan hal kecil," ujar Ejei sebagaimana dikutip media pemerintah, IRIB.

Klaim Blokade CENTCOM

Di pihak lawan, Komando Pusat AS (CENTCOM) tetap pada pendiriannya. Mereka mengeklaim penyitaan Touska di Teluk Oman terpaksa dilakukan karena kapal tersebut menolak mematuhi arahan blokade laut yang diberlakukan sejak 13 April.

CENTCOM membeberkan data agresif mereka: sejak blokade dimulai, pasukan Amerika telah memaksa 27 kapal komersial untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan Iran.

Situasi ini menjadi alarm bahaya bagi stabilitas kawasan. Padahal, Pakistan baru saja sukses menggelar putaran pertama pembicaraan AS-Iran pada 11-12 April lalu.

Namun, dengan berakhirnya masa gencatan senjata pada Rabu besok dan adanya kontak senjata di laut, upaya perundingan putaran kedua kini dibayangi ketidakpastian besar. Dunia kini menanti, apakah diplomasi akan menang atau dentuman meriam yang akan kembali bersuara di Selat Hormuz.