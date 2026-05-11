Iran Respons Usulan Damai AS: Tawaran 'Murah Hati' Tanpa Konsesi

Ukuran Font Kecil Besar

Pemerintah Iran menunjukkan sinyal positif untuk mengakhiri ketegangan bersenjata dengan Amerika Serikat (AS). Melalui Kementerian Luar Negeri, Teheran mengaku telah menyampaikan tanggapan yang 'murah hati dan bertanggung jawab' atas usulan terbaru Washington guna mengakhiri peperangan di kawasan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa dalam posisi tawar kali ini, pihaknya tidak mengincar keuntungan sepihak. Teheran hanya menginginkan stabilitas keamanan di jalur maritim internasional kembali normal.

"Kami tak menuntut konsesi apa pun dari AS. Kami hanya menyerukan penghentian perang dan pembajakan terhadap kapal-kapal Iran," tegas Baqaei dalam keterangannya yang dikutip kantor berita IRNA, Senin (11/5/2026).

Pakistan Tetap Jadi Mediator Utama

Menanggapi isu keterlibatan Qatar sebagai mediator baru, Baqaei memberikan klarifikasi penting. Meski mengapresiasi masukan dari berbagai negara, Iran menegaskan bahwa jalur birokrasi diplomasi dengan AS masih berada di bawah kendali Islamabad.

"Pakistan, sebagai mediator resmi antara Iran dan AS, terus menjalankan aktivitasnya dalam hal ini," ujarnya. Ia menambahkan bahwa keterlibatan negara lain seperti Qatar hanya bersifat penyampaian pandangan, namun proses inti tetap melalui jalur resmi Pakistan.

Baqaei menekankan bahwa diplomasi memiliki aturan main tersendiri. Menurutnya, Iran akan tetap bertindak berdasarkan kepentingan nasional, termasuk dalam menentukan kapan harus menggunakan kekuatan militer atau meja perundingan.

Menanti Solusi Permanen Pasca-Gencatan Senjata

Respons tertulis Iran ini telah diserahkan kepada pihak Pakistan pada Minggu (10/5/2026). Langkah ini diharapkan menjadi titik balik setelah Timur Tengah membara akibat eskalasi militer yang melibatkan AS, Israel, dan Iran sejak akhir Februari lalu.

Sebagaimana diketahui, ketegangan memuncak saat AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari 2026. Teheran membalas dengan menyerang aset sekutu AS di kawasan Teluk serta menutup jalur vital Selat Hormuz.

Situasi sempat mereda saat gencatan senjata dimulai pada 8 April lalu melalui peran aktif Pakistan. Meski pembicaraan di Islamabad sempat menemui jalan buntu untuk kesepakatan permanen, Presiden AS Donald Trump telah memperpanjang masa gencatan senjata tersebut tanpa batas waktu. Kini, dunia menunggu apakah tawaran 'murah hati' dari Teheran ini akan disambut oleh Washington sebagai kunci perdamaian abadi.