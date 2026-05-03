Iran Sebar Proposal Damai Baru ke Penjuru Dunia, Desak AS Hentikan Ancaman

Ukuran Font Kecil Besar

Pemerintah Iran mulai melakukan gerilya diplomatik besar-besaran untuk meredam bara konflik dengan Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dilaporkan telah mengomunikasikan proposal terbaru Teheran kepada jajaran menteri luar negeri di Asia hingga Eropa.

Dalam rangkaian pembicaraan maraton yang berlangsung pada Jumat (1/5/2026) dan Sabtu (2/5/2026), Araghchi melobi pejabat tinggi dari Turki, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Irak, Azerbaijan, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Prancis, Italia, hingga Kepala Kebijakan Luar Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas.

Fokus utamanya satu: menawarkan jalan keluar permanen untuk mengakhiri perselisihan dengan Washington dan menstabilkan kawasan.

Kecam Agresi Militer di Selat Hormuz

Berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran, Araghchi menegaskan bahwa "agresi militer" yang dilancarkan AS dan Israel selama ini menjadi akar kerawanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Araghchi menyatakan bahwa Iran pada dasarnya tidak menginginkan perang.

"Iran tetap terbuka untuk jalur diplomasi, asalkan Amerika Serikat menghentikan pendekatan maksimalis, ancaman, serta tindakan provokatifnya," tegas Araghchi di hadapan para mitra diplomatiknya.

Meski menawarkan damai, Araghchi tetap menyisipkan nada keras. Ia memastikan bahwa angkatan bersenjata Iran saat ini dalam posisi siaga penuh. Teheran, menurutnya, tidak akan ragu membela diri dari ancaman apa pun yang mengusik kedaulatan negara.

Jejak Berdarah Februari dan Kebuntuan Islamabad

Langkah diplomatik ini diambil sebagai upaya memutus rantai kekerasan yang memuncak pada awal tahun. Pada 28 Februari lalu, serangan gabungan Israel dan AS menghantam Teheran serta beberapa kota lain. Insiden tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei, beserta sejumlah komandan senior.

Iran membalas lewat gelombang serangan rudal dan drone masif yang menyasar kepentingan Israel serta AS di Timur Tengah. Meski gencatan senjata telah berlaku sejak 8 April, perundingan lanjutan di Islamabad, Pakistan, beberapa waktu lalu gagal total menghasilkan kesepakatan.

Menanti Jawaban Washington lewat Pakistan

Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan bahwa proposal baru ini telah dikirimkan melalui Pakistan sebagai pihak penengah. Dalam dokumen tersebut, Iran meminta peran konstruktif negara-negara regional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Kini, bola panas berada di tangan Washington. Dunia menunggu apakah proposal 11 negara ini mampu meruntuhkan tembok ego diplomatik kedua negara, atau justru menjadi pembuka jalan menuju babak baru konfrontasi di jantung energi dunia.