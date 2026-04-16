Iran Sebut Blokade AS di Selat Hormuz Bisa Ganggu Gencatan Senjata

Ukuran Font Kecil Besar

Situasi di Selat Hormuz kian mendidih. Pemerintah Iran melemparkan peringatan keras kepada Washington bahwa blokade maritim yang dilakukan Amerika Serikat (AS) berisiko tinggi menghancurkan kesepakatan gencatan senjata yang baru seumur jagung.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan bahwa tindakan militer AS di jalur urat nadi energi dunia tersebut merupakan langkah provokatif yang menabrak hukum internasional.

“Blokade Selat Hormuz adalah langkah provokatif, melanggar hukum internasional, dan dapat menyebabkan terganggunya gencatan senjata. Dalam hal ini, angkatan bersenjata kami siap mengambil tindakan yang diperlukan,” tegas Baghaei dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Urat Nadi Dunia yang Tercekik

Ketegangan ini memuncak setelah Angkatan Laut AS secara resmi memulai blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim yang keluar-masuk pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz sejak Senin (13/4/2026).

Langkah Washington ini bukan perkara sepele. Selat Hormuz merupakan jalur bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, produk petroleum, hingga gas alam cair (LNG). Blokade ini merupakan upaya AS untuk memastikan Teheran tidak mendapatkan sepeser pun keuntungan dari pungutan atau biaya lintasan kapal asing di wilayah tersebut.

AS menyatakan kapal non-Iran tetap boleh melintas, asalkan tidak menyetor 'upeti' ke Teheran. Meski Iran belum meresmikan pungutan tersebut, wacana itu sudah cukup membuat Gedung Putih melakukan langkah pencegahan militer secara masif.

Diplomasi Buntu di Islamabad

Krisis ini merupakan kelanjutan dari eskalasi berdarah yang pecah pada 28 Februari lalu, saat AS dan Israel melancarkan serangan terhadap puluhan target di Iran. Teheran membalas dengan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS, yang sempat melumpuhkan sebagian wilayah udara Timur Tengah.

Awalnya, ada secercah harapan saat Presiden Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada Sabtu (11/4/2026) setelah pembicaraan di Islamabad. Namun, optimisme itu menguap dalam sekejap.

Pada Ahad (12/4/2026), Wakil Presiden AS J.D. Vance justru mengumumkan kegagalan negosiasi. Delegasi AS kembali ke Washington dengan tangan hampa. Kini, dengan blokade yang terus diperketat, komitmen gencatan senjata tersebut berada di titik nadir.

Jika Teheran benar-benar merealisasikan ancaman militernya sebagai respons atas blokade ini, Timur Tengah dipastikan akan kembali masuk ke dalam lubang api konflik yang lebih besar.