Iran Sebut Rencana AS di Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata

Ketegangan di kawasan Teluk kembali memanas setelah Iran mengeluarkan peringatan keras terhadap Amerika Serikat (AS). Teheran menegaskan bahwa keterlibatan Washington dalam pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata.

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menyatakan pihaknya menolak keras peran apa pun yang diusulkan Washington di jalur perairan strategis tersebut. Menurutnya, Selat Hormuz adalah wilayah kedaulatan yang tidak bisa dicampuri oleh pihak asing.

"Setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata," ujar Azizi dalam pernyataan resminya, Senin (4/5/2026).

Melalui unggahan di platform X, Azizi juga menyindir pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait pengelolaan jalur tersebut. Ia menegaskan bahwa stabilitas di Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan ditentukan oleh opini sepihak dari Gedung Putih.

"Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan dikelola oleh unggahan khayalan Trump. Tidak ada yang akan mempercayai skenario saling menyalahkan ini," tambah Azizi.

Klaim Gestur Kemanusiaan Trump

Pernyataan keras Teheran ini merupakan respons langsung atas komentar Donald Trump pada Minggu (3/5/2026). Trump mengklaim bahwa Washington akan mengambil langkah untuk memandu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz agar bisa keluar dari jalur perairan terbatas tersebut.

Melalui platform Truth Social, Trump menyebut rencana tersebut sebagai 'gestur kemanusiaan'. Langkah ini diklaim bertujuan untuk membantu negara-negara netral yang terjepit di tengah konflik antara poros AS-Israel melawan Iran.

"Demi kebaikan Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, kami telah memberi tahu negara-negara tersebut bahwa kami akan memandu kapal mereka keluar dengan aman," tulis Trump.

Namun, bagi Iran, langkah AS tersebut dipandang bukan sebagai bantuan, melainkan upaya provokatif untuk mengontrol salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia. Penolakan ini menandakan bahwa jalur diplomasi di tengah gencatan senjata masih sangat rapuh dan rawan akan eskalasi baru.