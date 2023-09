Iran Siapkan Perang Multi-Front Timur Tengah Lawan Israel

Ide Iran untuk perang multi-front bukanlah hal baru. Ini telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir tentang bagaimana Israel runtuh secara internal, dan itu menandakan bahwa ia ingin meningkatkan ancamannya. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran mengatakan, tahun ini kekuatan mereka akan tumbuh lebih besar dibandingkan Israel.

Oleh : Seth J. Frantzman

Sepekan serangan terhadap Israel—istilah orang Israel terhadap pembalasan dari pihak Arab—redaksi--, termasuk roket yang ditembakkan dari Lebanon, Gaza, dan Suriah, merupakan manifestasi dari strategi Iran untuk menghadapi Israel dengan berbagai ancaman di berbagai front.

Meskipun berbagai kelompok mungkin berada di balik serangan dari tempat-tempat itu, kelompok-kelompok ini kemungkinan besar semuanya terkait dengan Iran. Kelompok-kelompok yang terlibat termasuk Hamas, Hizbullah, Jihad Islam, dan lainnya, yang mungkin menggunakan nama berbeda atau baru, tetapi merupakan proksi dari Teheran.

Iran telah lama berusaha membawa konfliknya dengan Israel ke perbatasan negara Yahudi. Dukungannya terhadap Hizbullah dan Hamas adalah kunci strategi itu selama beberapa dekade. Misalnya, Teheran memasok Hamas dengan dukungan keuangan dan juga membantunya mengembangkan roket jarak jauh dan persenjataan yang lebih besar. Sementara dulu roket Hamas hanya bisa menempuh jarak beberapa kilometer, sekarang mereka bisa mencapai sebagian besar wilayah Israel.

Republik Islam itu juga mendukung Jihad Islam, yang bahkan lebih merupakan wakil Iran daripada Hamas. Kelompok itu tidak hanya memiliki gudang senjata yang diperkirakan mencakup ribuan roket, tetapi juga memiliki orang-orang bersenjata di Tepi Barat dan kepemimpinannya sering berada di Damaskus.

Hizbullah: sekutu utama Iran dalam perang multi-front

Hizbullah adalah sekutu terbesar Iran di wilayah tersebut. Sebuah organisasi yang berasal dari tahun 1980-an, didukung oleh rezim revolusioner Islam Teheran yang baru pasca-Shah, dan mampu membangun kehadiran di Lebanon Selatan.

Kekuatan kelompok itu di Lebanon juga tumbuh secara eksponensial sejak saat itu. Ia tidak hanya memiliki persenjataan lebih dari 100.000 roket, tetapi juga telah mengembangkan sistem yang lebih canggih, seperti amunisi berpemandu presisi. Bersama dengan Hamas, ia juga memiliki drone yang digunakannya untuk menargetkan Israel dan mengancam eksplorasi energi di lepas pantai.

Sementara Hamas sebagian besar telah terkurung di Gaza sejak penarikan Israel dari daerah kantong pantai dan kemenangan kelompok itu dalam pemilihan Palestina, sekarang tampaknya semakin mampu beroperasi dari Lebanon -–dengan persetujuan Hizbullah.

Fakta bahwa pemimpin Hamas, Ismael Haniyeh, terbang ke Lebanon pada 5 April, sehari sebelum 34 roket ditembakkan ke Israel dari sana, menunjukkan bagaimana eksistensinya telah meningkat. Hamas tidak dapat menembakkan roket atau beroperasi dari Lebanon selatan tanpa koordinasi dengan Hizbullah.

Roket yang ditembakkan ke Israel pada 6 April ditembakkan di siang hari bolong di dekat Tirus. Ini adalah area di mana Hizbullah berada. Tahun lalu, seorang penjaga perdamaian PBB asal Irlandia terbunuh di Al-Aqbieh, Tirus, Lebanon utara. Pada Mei 2021, roket juga ditembakkan ke Israel dari dekat desa Seddiqine, juga di distrik Tirus.

Hizbullah telah meningkatkan operasinya di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Ini termasuk jaringan yang membentang ke Afrika Barat dan Amerika Selatan. Perkembangan terpenting adalah operasinya di Suriah, yang dimulai pada 2012 untuk mendukung rezim Suriah. Hizbullah telah memindahkan pasukan ke daerah dekat Golan, daerah yang dikenal kelompok itu sebagai "file Golan", menurut laporan dari Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma, yang meliput ancaman di Israel Utara.

Pada 2019, Hizbullah bahkan membawa drone ke kawasan ini untuk mengancam negara Zionis tersebut. Ancaman itu dinetralkan.

Elemen lain dari ancaman Iran terhadap Israel termasuk milisi di Suriah dan Irak. Ini termasuk Unit Mobilisasi Populer yang berbasis di Irak dan faksi mereka seperti Kataib Hezbollah dan Asaib Ahl al-Haq. Iran menerbangkan drone ke wilayah udara Israel dari Irak pada Mei 2021. Iran juga meluncurkan drone ke Israel minggu lalu dari Suriah.

Ide Iran untuk perang multi-front bukanlah hal baru. Ini telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir tentang bagaimana Israel runtuh secara internal, dan itu menandakan bahwa ia ingin meningkatkan ancamannya. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran mengatakan, tahun ini kekuatan mereka akan tumbuh lebih besar dibandingkan Israel. Yerusalem juga melakukan latihan pada Mei 2022 sebagai persiapan menghadapi ancaman perang multi-front. Pada saat itu, perkiraan mengatakan musuh Israel dapat menembakkan 1.500 roket sehari ke negara Zionis tersebut.

Kubu Iran di Suriah

Perang multi-front dimungkinkan oleh kubu Iran di Suriah. Dulu bisa mengancam Israel menggunakan Hizbullah di Lebanon atau Jihad Islam di Tepi Barat dan Gaza, dan Hamas di Gaza. Israel telah meluncurkan operasi untuk menetralisir ancaman Jihad dan Hamas di masa lalu. Sejak tahun lalu, Zionis juga memerangi orang-orang bersenjata Jihad di Jenin dan faksi Palestina lainnya yang berani melawan negara Zionis.

Israel pada umumnya mencoba mengisolasi ancaman ini, atau setidaknya mengelola konflik ini. Secara keseluruhan, itu lebih berkonsentrasi pada ancaman Iran dan membendung kubu Iran di Suriah. Operasi ini disebut kampanye "Perang Antara Perang" dan telah berlangsung selama beberapa tahun, melibatkan banyak serangan udara di lokasi-lokasi di Suriah. Ini juga melibatkan operasi yang lebih besar seperti Operasi Rumah Kartu di Suriah pada 2018. Jihad Islam juga ditargetkan di sana pada November 2019.

Namun demikian, ancaman Iran belum hilang dan proksi serta sekutunya tampaknya telah memulai konflik multi-front dengan Israel selama dua minggu terakhir. Ini melibatkan operasi pesawat tak berawak Iran pada 1 April, tembakan roket Gaza dari 5-7 April dan 34 roket yang ditembakkan ke Israel dari Lebanon pada Paskah, 6 April. Selain itu, ada tembakan roket dari Suriah pada 8 dan 9 April. Ada juga penembakan di Tepi Barat dan sebuah drone diluncurkan dari Gaza pada 3 April.

Ketika seseorang melihat gambaran yang lebih besar, gurita mitra dan kelompok Iran berusaha untuk mengancam Israel dari berbagai wilayah. Ini juga belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal tembakan roket dari Lebanon dan Suriah dalam waktu yang sangat singkat. Secara umum, perdamaian telah terjadi di sepanjang perbatasan Lebanon sejak 2006. Sekarang Iran menunjukkan bahwa ia dapat memanaskan perbatasan mana pun menggunakan berbagai kelompok kapan pun ia mau. [The Jerusalem Post]

Baca Juga: Delegasi Israel Lakukan Kunjungan Terbuka Pertama ke Arab Saudi

*Seth J. Frantzman, meraih PhD dari Hebrew University of Jerusalem. Sebelumnya peneliti di Rubin Center for Research in International Affairs at the Interdisciplinary Center, Herzliya. Saat ini bekerja di JDC, The Shalem Center, the Jerusalem Institute for Market Studies, Hebrew University of Jerusalem.