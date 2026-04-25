Iran Sita Dua Kapal Kargo di Selat Hormuz, Diduga Ada Kaitan dengan Israel

Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dilaporkan menahan dua kapal kargo komersial di Selat Hormuz. Penahanan dilakukan dengan alasan pelanggaran operasional serta dugaan keterkaitan dengan Israel.

Kedua kapal tersebut diidentifikasi sebagai “MSC-Francesca” dan “Epaminondas”, yang disebut beroperasi di bawah perusahaan pelayaran peti kemas MSC. Informasi ini mengacu pada laporan kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, pada Jumat (24/4/2026).

Dalam keterangannya, otoritas Iran menuding kapal-kapal itu melanggar aturan pelayaran di wilayah tersebut. Selain itu, kapal juga disebut mengganggu sistem navigasi dan berpotensi membahayakan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.

Pihak Iran menyebut kedua kapal sempat berupaya melintasi jalur strategis itu tanpa terdeteksi, sebelum akhirnya dihentikan dan dikawal menuju perairan teritorial Iran.

Sejak meningkatnya ketegangan yang disebut dipicu oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Teheran disebut memperketat pengawasan di Selat Hormuz.

Langkah tersebut terjadi di tengah situasi keamanan yang memanas di kawasan, yang turut berdampak pada jalur perdagangan energi global, terutama di kawasan Asia.