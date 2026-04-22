Iran Syaratkan Cabut Blokade Laut Sebelum Perundingan Islamabad Berlanjut

Iran menegaskan perundingan dengan AS di Islamabad hanya akan berlanjut jika blokade laut di Selat Hormuz dicabut.

Ketegangan diplomatik antara Teheran dan Washington memasuki babak baru yang kian pelik. Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menegaskan bahwa putaran perundingan selanjutnya dengan Amerika Serikat (AS) hanya akan terjadi jika blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran segera dicabut.

Pernyataan keras ini muncul di tengah kebuntuan rencana pertemuan di Islamabad, Pakistan. Iravani menyebut, ruang dialog baru akan terbuka lebar begitu blokade laut tersebut berakhir.

"Segera setelah mereka mencabut blokade ini, saya pikir putaran negosiasi selanjutnya akan berlangsung di Islamabad," ujar Iravani dalam keterangannya kepada RT, Selasa (21/4/2026). Ia bahkan mengklaim Teheran telah menerima 'beberapa sinyal' bahwa Washington mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri pengepungan maritim tersebut.

Keputusan Final: Mundur dari Meja Perundingan

Namun, optimisme Iravani tampak kontras dengan laporan internal dari Teheran. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan bahwa keputusan pemerintah untuk menarik diri dari pembicaraan dengan AS yang dijadwalkan pada Rabu (22/4/2026) sudah bersifat final.

Melalui Pakistan sebagai mediator, delegasi Iran secara resmi telah memberitahu pihak AS bahwa mereka tidak akan hadir di Islamabad. Berbagai alasan teknis dan prinsipil menjadi landasan penolakan tersebut. Bahkan, laporan media lokal tersebut menyebutkan saat ini tidak ada prospek cerah untuk melanjutkan pembicaraan lebih lanjut.

Penyekapan di Selat Hormuz

Akar dari kebuntuan ini bermula pada 13 April lalu, ketika Angkatan Laut AS mulai memblokade seluruh lalu lintas maritim yang masuk maupun keluar dari pelabuhan Iran. Lokasi blokade ini berada di dua sisi Selat Hormuz, sebuah jalur nadi energi dunia yang menyumbang sekitar 20 persen pasokan minyak, produk minyak bumi, dan LNG global.

Washington sendiri berdalih bahwa blokade ini hanya menyasar kepentingan ekonomi Teheran. Pihak Gedung Putih menegaskan kapal non-Iran tetap bebas melintasi Selat Hormuz, dengan syarat mereka tidak membayar bea masuk atau pajak kepada pemerintah Iran.

Hingga saat ini, otoritas Iran memang belum secara resmi mengumumkan pemberlakuan bea masuk bagi kapal yang melintas, meski rencana tersebut sudah mulai dibahas di internal pemerintahan sebagai balasan atas sanksi ekonomi AS.

Diplomasi di Ujung Tanduk

Langkah AS yang 'mencekik' akses laut Iran di satu sisi, dan tuntutan keras Iran atas kedaulatan maritimnya di sisi lain, membuat posisi mediator Pakistan kian sulit. Dunia internasional kini menanti apakah Washington benar-benar akan melonggarkan blokade demi menghidupkan kembali nyawa diplomasi di Islamabad, atau justru membiarkan ketegangan di Selat Hormuz terus membara.

Bagi Teheran, pencabutan blokade bukan sekadar syarat teknis, melainkan harga diri kedaulatan yang tidak bisa ditawar lagi sebelum kembali duduk di meja perundingan.

Ketidaksinkronan antara pernyataan utusan PBB (Iravani) yang melihat adanya 'sinyal' positif dengan laporan media Tasnim yang menyebut penarikan diri Iran bersifat 'final' menunjukkan adanya dinamika politik internal di Teheran. Iran tampaknya sedang memainkan strategi bargaining tingkat tinggi untuk menekan AS agar segera membuka blokade di jalur energi paling vital di dunia tersebut.