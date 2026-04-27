Iran Tawarkan Barter Pembukaan Selat Hormuz dengan Penundaan Isu Nuklir

Eskalasi ketegangan di Kawasan Teluk memasuki babak baru yang krusial. Pemerintah Iran dilaporkan telah mengajukan usulan berani untuk segera membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri peperangan secara permanen. Namun, Teheran menyertakan syarat tunggal: perundingan nuklir harus ditunda ke tahap selanjutnya.

Laporan yang dirilis Axios pada Minggu (26/4/2026) menyebutkan, proposal sensitif ini disampaikan kepada Amerika Serikat (AS) melalui jalur perantara, termasuk Pakistan. Langkah ini diambil di tengah kebuntuan diplomatik yang kian mencekik terkait program pengayaan uranium Iran dan blokade maritim yang dilakukan AS.

Strategi Barter Pelayaran dan Gencatan Senjata

Dalam usulannya, Iran menawarkan perpanjangan gencatan senjata—baik untuk jangka waktu lama maupun permanen. Sebagai imbalannya, Teheran meminta pembatasan pelayaran di Selat Hormuz segera diakhiri dan blokade pelabuhan dicabut sebelum pembicaraan nuklir dimulai kembali.

Gedung Putih mengonfirmasi telah menerima dokumen proposal tersebut. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada sinyal hijau apakah pemerintahan Donald Trump bersedia menindaklanjuti tawaran barter tersebut.

"Ini adalah diskusi diplomatik yang sangat sensitif. Saat ini, Amerika Serikat memegang semua kartu," ujar juru bicara Gedung Putih, Olivia Wales, dikutip Senin (27/4/2026).

Tekanan Trump dan Diplomasi Maraton Araghchi

Di sisi lain, Presiden Donald Trump justru menunjukkan sikap keras. Trump dijadwalkan menggelar rapat dengan pejabat keamanan senior pada Senin waktu setempat untuk membahas kebuntuan ini. Trump secara terang-terangan menyatakan ingin mempertahankan blokade laut guna meningkatkan tekanan internal terhadap Teheran.

"Ketika Anda memiliki minyak yang sangat banyak dan jika salurannya ditutup, salurannya akan meledak dari dalam," cetus Trump. Ia bahkan mengeklaim Iran hanya punya waktu 'tiga hari' sebelum menghadapi gejolak internal akibat tekanan ekonomi tersebut.

Sementara Washington masih menimbang, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terus bergerilya melakukan diplomasi maraton. Setelah berdiskusi intensif di Islamabad dan Muscat, Araghchi mendarat di St. Petersburg, Rusia, pada Senin pagi untuk bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin.

Bayang-Bayang Kegagalan Perundingan Islamabad

Upaya damai ini sejatinya merupakan kelanjutan dari negosiasi tahap pertama di Islamabad pada 11-12 April lalu yang berakhir tanpa kesepakatan. Meski Pakistan berhasil mendorong gencatan senjata sementara, sejumlah isu fundamental tetap menjadi ganjalan.

Blokade pelabuhan oleh AS dan hak pengayaan uranium Iran menjadi tembok besar yang sulit diruntuhkan. Kini, dunia menunggu apakah proposal 'Selat Hormuz Dibuka Dahulu, Nuklir Kemudian' ini mampu menjadi jalan tengah, atau justru menjadi babak baru dari konfrontasi yang lebih luas di jalur perdagangan energi dunia tersebut.