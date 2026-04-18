Iran Tegaskan Dominasi di Selat Hormuz, AS Diminta Angkat Kaki

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan situasi di Selat Hormuz kini telah kembali seperti semula dan berada di bawah kendali penuh angkatan bersenjata Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ketegangan yang masih berlangsung, menyusul kebijakan pembatasan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran.

“Kendali atas Selat Hormuz telah kembali ke kondisi sebelumnya, dan jalur perairan strategis itu kini berada di bawah pengelolaan dan kendali ketat angkatan bersenjata,” kata komando gabungan IRGC, seperti dikutip kantor berita Tasnim.

IRGC menegaskan pengawasan di jalur strategis tersebut akan tetap diberlakukan hingga kebebasan pelayaran bagi kapal yang keluar-masuk Iran benar-benar dipulihkan.

“hingga AS ‘memulihkan sepenuhnya kebebasan pergerakan kapal yang menuju dan keluar dari Iran’, situasi di Selat Hormuz akan tetap berada dalam pengawasan ketat dan tidak berubah.”

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut Selat Hormuz dalam kondisi terbuka bagi kapal komersial.

Ia mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan pascagencatan senjata.

“selat Hormuz ‘sepenuhnya terbuka’ bagi seluruh kapal komersial.”

Situasi ini tak lepas dari konflik yang terjadi sejak akhir Februari, ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan ke Iran. Teheran kemudian membalas dengan menyerang target yang terkait kepentingan militer AS di kawasan.

Ketegangan tersebut kini memasuki masa jeda setelah adanya gencatan senjata sementara yang dimediasi oleh Pakistan.

Sejumlah upaya diplomatik juga terus dilakukan. Washington dan Teheran diketahui telah melakukan pembicaraan untuk membuka peluang perdamaian jangka panjang, dengan rencana pertemuan lanjutan yang masih diupayakan.