Iran Tolak Usulan Damai AS, Sebut Tuntutan Washington Berlebihan

Iran menolak usulan perdamaian yang diajukan Amerika Serikat (AS) karena menurut Teheran hal tersebut 'berarti menerima tuntutan yang berlebihan' dari Washington. (Foto: iStock)

Ukuran Font Kecil Besar

Tensi diplomatik antara Teheran dan Washington kembali memanas. Pemerintah Iran secara resmi menolak usulan perdamaian yang diajukan Amerika Serikat (AS). Teheran menilai poin-poin yang disodorkan Washington merupakan bentuk pemaksaan 'tuntutan yang berlebihan'.

Melansir laporan Press TV, Senin (11/5/2026), penolakan ini didasari atas ketidakadilan draf yang diajukan AS terhadap posisi kedaulatan Iran. Alih-alih menerima usulan tersebut, Iran justru menekankan pentingnya pengakhiran perang yang bermartabat serta jaminan keamanan pelayaran di kawasan vital, yakni Teluk Persia dan Selat Hormuz.

Tuntut Ganti Rugi Perang

Respons Iran terhadap proposal AS tidak hanya sekadar menolak. Melalui laporan kantor berita ISNA, Teheran bersikeras bahwa setiap kesepakatan damai harus mencakup kewajiban AS untuk membayar ganti rugi atas kerusakan dan kerugian perang yang dialami Iran.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump bereaksi keras atas sikap keras kepala Teheran. Trump menyebut tanggapan Iran terhadap proposal damai yang ia ajukan sangat tidak bisa diterima.

"Respons mereka (Iran) sangat tidak bisa diterima," ujar Trump menanggapi balasan dari pihak Teheran.

Syarat Mutlak dari Teheran

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kantor berita Tasnim, Iran sebelumnya telah mengirimkan 14 poin usulan perdamaian melalui perantara Pakistan. Dalam draf tandingan tersebut, Iran mengajukan tiga syarat utama bagi Washington jika ingin negosiasi berlanjut:

Pencabutan total sanksi ekonomi.

Kontrol penuh Iran atas Selat Hormuz.

Pencairan seluruh aset Iran yang dibekukan di luar negeri.

Langkah ini diambil menyusul situasi lapangan yang masih mencekam. Meski gencatan senjata telah diumumkan sejak 8 April lalu, militer AS diketahui masih melakukan blokade ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran.

Jejak Konflik Berdarah

Ketegangan ini merupakan buntut dari serangan gabungan mematikan yang dilancarkan AS dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut menghancurkan banyak infrastruktur dan menewaskan lebih dari 3.000 orang.

Hingga saat ini, perundingan damai yang difasilitasi oleh mediator di Islamabad, Pakistan, belum membuahkan hasil konkret. Meskipun kedua belah pihak saat ini tidak lagi melakukan serangan militer terbuka, perang urat syaraf dan tekanan ekonomi melalui blokade maritim terus menghantui stabilitas kawasan Timur Tengah.

Para mediator internasional masih terus berupaya membuka putaran baru negosiasi guna mencegah konflik kembali pecah menjadi perang terbuka.