Iran Tutup Pintu Selat Hormuz Bagi Pasokan Senjata AS

Warga Iran berjalan di depan lukisan raksasa mengilustrasikan kapal di Selat Hormuz yang terpampang di Teheran, Senin (20/4/2026). (Foto: EPA/Abedin Taherkenareh)

Eskalasi di kawasan Teluk Persia memasuki babak baru yang kian memanas. Militer Iran secara resmi mengumumkan tidak akan lagi mengizinkan Amerika Serikat (AS) mengirimkan pasokan senjata melalui Selat Hormuz menuju pangkalan-pangkalan militer Washington di Timur Tengah.

Langkah berani ini ditegaskan oleh juru bicara militer Iran, Mohammad Akraminia. Menurutnya, kebijakan ini diambil sebagai bentuk penguatan kedaulatan Teheran atas jalur perairan paling strategis di dunia tersebut.

"Mulai sekarang, kami tidak akan mengizinkan senjata Amerika melintasi Selat Hormuz dan memasuki pangkalan-pangkalan regional," ujar Akraminia sebagaimana dikutip dari Press TV, Rabu (13/5/2026).

Kendali Penuh IRGC dan Tentara Iran

Dalam penjelasannya, Akraminia merinci bahwa pengawasan Selat Hormuz kini dibagi dalam dua komando besar yang saling terintegrasi. Bagian barat selat berada di bawah kendali Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), sementara bagian timur dikendalikan oleh tentara reguler Iran.

Koordinasi ganda ini diklaim tidak hanya akan memperketat pengawasan keamanan, tetapi juga diproyeksikan memberikan keuntungan ekonomi bagi Iran. Akraminia bahkan sesumbar bahwa kedaulatan penuh atas kawasan ini bisa menghasilkan pendapatan hingga dua kali lipat dari hasil minyak bumi.

Bara Konflik Sejak Februari

Ketegangan antara Teheran dan Washington ini sejatinya merupakan buntut dari rangkaian aksi militer berdarah pada awal tahun. Tercatat pada 28 Februari lalu, kekuatan udara AS dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di wilayah Iran yang memicu kerusakan masif dan korban jiwa dari kalangan sipil.

Iran tidak tinggal diam. Serangan balasan pun diluncurkan dengan menyasar wilayah Israel serta fasilitas militer AS di berbagai titik di Timur Tengah. Eskalasi ini sempat memicu kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka yang lebih luas.

Gencatan Senjata di Ujung Tanduk

Meski situasi mencekam, kedua belah pihak sempat mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April. Namun, upaya diplomasi yang dilanjutkan di Islamabad, Pakistan, menemui jalan buntu tanpa menghasilkan kesepakatan apa pun.

Di tengah kebuntuan tersebut, Presiden AS Donald Trump memilih untuk memperpanjang penghentian permusuhan. Langkah Trump ini bertujuan memberi ruang bagi Iran untuk mengajukan "proposal terpadu" sebagai jalan keluar konflik.

Namun, pengumuman blokade senjata di Selat Hormuz ini diprediksi akan mempersulit proses negosiasi. Jalur ini merupakan urat nadi utama pengiriman minyak dan gas global. Gangguan sekecil apa pun di Selat Hormuz dipastikan akan mengguncang pasar energi dunia dan memicu lonjakan harga bahan bakar yang mencekik konsumen global.